Sie begleiten Borussia Dortmund und Schalke 04 regelmäßig. Wie schätzen sie das Derby ein? Wir fragten Fußball-Reporter verschiedener Medien nach ihren Tipps und Begründungen.

Jan Wochner (WDR Hörfunk): “Ich tippe auf einen Schalker 2:0-Sieg. Ich glaube, dass Schalke es schafft, dem Dortmunder Druck, den ich zu Beginn erwarte, standzuhalten. Es werden sich dann zwangsläufig Dortmunder Fehler einschleichen. Wenn die Schalker dann erst einmal 1:0 führen, wird es schwer sein, sie zu schlagen. Macht Dortmund auf, fällt das zweite Schalker Tor.”

Toni Lieto (Kicker): “Es wird wie immer ein offenes Derby, ich tippe 1:1. Ich glaube, dass Schalke mit sehr viel Mut und Selbstvertrauen in dieses Derby gehen wird und sich auch viel mehr ausrechnet als in den vergangenen Jahren. Ich glaube aber auch, dass die Schwächephase der Dortmunder nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Schalker sie an die Wand spielen werden.”

Björn Pinno (Radio 91.2): “Es wird schwierig heute für den BVB, Bosz steht ja unter Druck. Mit Glück springt für die Borussia ein 2:2 heraus.”

Felix Meininghaus (freier Journalist): “Ich tippe auf ein schnödes 1:1. Schalke steht sicher und wird solide spielen, und Dortmund kann es im Moment nicht besser.”

Dirk große Schlarmann (Sky Sport News HD): “Ich tippe, dass der BVB 2:1 gewinnen wird. Weil ich glaube, dass die Dortmunder Mannschaft von der Qualität her ein Stück weiter ist. Viele glauben, Schalke habe die Nase vorn, aber das ist eine falsche Einschätzung. Gerade in solchen Spielen wird eine Krise doch oft ausgeklammert.”

Heinz Büse (Deutsche Presse-Agentur): “Ich tippe 1:1. Ich halte Borussia Dortmund im Moment trotz der eigentlich stärkeren Mannschaft nicht für gut genug, um den aufstrebenden FC Schalke zu schlagen.”

Jens Greinke (Westfälischer Anzeiger): “Mein Tipp ist 1:3. Ich glaube, Schalkes Chancen auf einen Sieg stehen richtig gut, und ich begründe das mit dem Talent des Trainers. Bisher haben Mannschaften, die sich gut auf das System von Peter Bosz vorbereitet hatten, erfolgreich gegen Dortmund gespielt. Und Domenico Tedesco hat bewiesen, dass er diese Intelligenz hat.”

Dirk Krampe (RuhrNachrichten): “Mein Tipp ist 1:1. Ich glaube, dass die Dortmunder in dieses Spiel heute alles reinlegen werden. Sie sind aber auch immer für Gegentore gut.”

Uwe Dietz (WDR Fernsehen): “Ich gehe davon aus, dass es ein sehr zäher Kick wird. Schalke spielt ohnehin keinen Hurrafußball, und Dortmund wird das aufgrund der derzeitigen Situation auch nicht tun. Daher rechne ich mit einem Unentschieden. Vielleicht wird es sogar ein 0:0.”

Pit Gottschalk (Funke Sport): “Ich tippe 2:2. Warum? Weil es gerecht ist.”