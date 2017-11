Benedikt Höwedes wäre gerne beim Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 an diesem Samstag dabei gewesen.

Der ehemalige Schalker Kapitän muss aber in Italien bleiben, um sich dort auf das Ligaspiel mit Juventus Turin gegen den FC Crotone vorzubereiten. Höwedes, der an den italienischen Rekordmeister ausgeliehen ist, steht am Sonntag nach wochenlanger Verletzungspause vor seinem Startelf-Debüt.

Auf Twitter meldete sich der 29-Jährige jetzt zu Wort und drückt dabei seinen Ex-Kollegen die Daumen. Vor dem Derby gegen den Erzrivalen BVB schreibt der Innenverteidiger: "Drücke Euch von Turin aus alle Daumen! Mein Tipp ist ein 2:1 für den S04!" Höwedes hätte sich durchaus vorstellen können, seinen Herzensverein dabei von der Tribüne aus anzufeuern: "Gerne wäre ich heute wie damals in der Fankurve um die Mannschaft anzufeuern", schreibt er. Ob sein Tipp, also der Schalker Sieg in Dortmund eintrifft, wird sich an diesem Samstag ab 15:30 Uhr entscheiden.

Der gebürtige Halterner spielte selbst zwölf Mal in der Liga gegen den BVB und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Immerhin reichte es zu vier Siegen und fünf Unentschieden. Lediglich drei Mal mussten sich die Schalker gegen Dortmund geschlagen geben, wenn Benedikt Höwedes auf dem Platz stand. Die letzten drei Derbys endeten alle unentschieden, zuletzt gab es auf Schalke im April ein 1:1.

Höwedes ist aber nicht der Einzige, der sich vor dem mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell zu Wort gemeldet hat. Auch Sebastian Kehl, langjähriger Kapitän der Dortmunder, drückt seinem Verein die Daumen und hofft darauf, Schalke "wegzuhauen". Außerdem fand der 37-Jährige emotionale Worte, was die derzeitige Krise bei der Borussia angeht.