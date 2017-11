Die Stadt Krefeld hat das angesetzte Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen abgesagt.

Nach den starken Regenfällen der letzten Tage bewertete die Stadt den Platz im Stadion Grotenburg als unbespielbar. RWO-Trainer Mike Terranova: "Das geht wahrscheinlich in Ordnung, die haben in dem engen Stadion schon immer einen schlechten Rasen gehabt." Die Absage gefällt ihm trotzdem nicht. "Ich hätte gern gespielt, denn wir waren zuletzt nicht so gut drauf, Dann hätte solch ein Spiel, in dem man alles geben muss, vielleicht ein Signal gesetzt."

Deswegen hatte er etwa in Rhynern schon Spieler wie Robert Fleßers oder Patrick Bauder wieder eingesetzt, um sie nach ihren langwierigen Verletzungen heran zu führen. Bei Bauder scheint das zu klappen, doch seine achtwöchige Zwangspause hat er natürlich immer noch nicht aufgeholt. Terranova: "Das Knie war sechs Wochen komplett still gelegt."

Intensives Training statt Pokalspiel

Auch Fleßers hat noch Rückstand und musste jetzt wegen seiner Sprunggelenks-Probleme wieder aussetzen. Jannik Löhden ist nach zwei Monaten Verletzungspause jetzt eine knappe Woche wieder im Training. Eigentlich wäre es in Krefeld für ihn zu früh gewesen, aber er hätte wohl als Joker auf der Bank gesessen. Philipp Gödde hat nach seiner Zahn-Operation auch erst seit fünf Tagen wieder mit dem Training begonnen.

Hätte, wenn und aber: Die Partie ist abgesagt und wird dieses Jahr nicht mehr nachgeholt. Terranova: "Wir waren gut vorbereitet und wollten dort was gutmachen." So hatten die Spieler gestern eine intensive Trainingseinheit, heute steht ebenfalls noch einmal eine an, bevor es zwei freie Tage gibt. Dann wird die Vorbereitung auf das Spiel gegen Mönchengladbachs U23 in Angriff genommen.

Von Uerdinger Seite wird die Absage offiziell bedauert: "Wir waren super vorbereitet und hatten mit über 4000 Zuschauern gerechnet. Das ist bitter für uns alle. Schade", sagte KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. „Terra“ will allerdings auch vernommen, haben, dass den Uerdingern wegen einiger verletzter Leistungsträger die Absage nicht ungelegen kam. "Wir sind das gewohnt, die nicht."