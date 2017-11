Ingo Anderbrügge vergleicht vor dem Revierduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 die Mannschaftsteile der jeweiligen Mannschaften.

Auf die Frage, wer als Favorit ins 151. Revierderby geht, sagt Ingo Anderbrügge: „Es gibt keinen Favoriten. Vor diesem Spiel wird immer der Resetknopf gedrückt. Es ist egal, was vorher passiert ist. Ein Derby beginnt immer bei Null.“

Für diese Redaktion hat der Schalker Eurofighter beide Teams miteinander verglichen. Auf der Torhüter-Position sieht der „Eurofighter“ einen Vorteil für Schalke. „Fußball lebt von Aktualität und da ist Ralf Fährmann momentan sicherer als Roman Bürki“, sagt er. Auch in der Verteidigung sieht er die Schalker, die in den vergangenen fünf Ligaspielen nur ein Gegentor hinnehmen mussten, vorne. Zum Vergleich: der BVB kassierte in den vergangenen fünf Spielen 14 Gegentore. „Vor allem Naldo ist in bestechender Form. Er hält den Laden hinten zusammen“, sagt Anderbrügge.

Im Mittelfeld, sagt der Ex-Schalker, habe keine Mannschaft deutliche Vorteile. Der 53-Jährige ist „ein bisschen überrascht“, wie konstant Max Meyer auf der Sechs spielt. Mit Leon Goretzka habe Schalke zudem einen der besten deutschen Mittelfeldspieler. Vom Dortmunder Mittelfeld hat Ingo Anderbrügge aber ebenfalls eine hohe Meinung.

In der Offensive sieht er Vorteile für Borussia Dortmund. „Die Form von Mario Götze ist trotz der Ergebnisse zuletzt ansteigend. Pierre-Emerick Aubameyang ist kaum 90 Minuten auszuschalten. Vorne hat Dortmund, wenn ich die einzelnen Spieler betrachte, mehr Tempo als die Schalker. Was die Effizienz angeht, ist Schalke aber momentan besser.“