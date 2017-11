Im "Schalander" der Brauerei Stauder wurden am Freitag die Gruppen zur kommenden Essener Hallenstadtmeisterschaft ausgelost.

Im Januar ist es wieder so weit. Die 24. Essener Stadtmeisterschaft wird ausgetragen. Und wie immer ist die Qualifikations- und Vorrunde in zwei Bereiche eingeteilt. 40 Mannschaften aus dem Norden werden in der Halle Bergeborbeck um den Einzug in die Vorrunde gespielt. Im Süden versuchen 31 Vereine im Werdener Löwental die nächste Runde zu erreichen. Vor allem die Gruppe 7 im Essener Süden ist eine absolute Todesgruppe. Der FC Kray trifft im Stadtteil-Derby auf Winfried Kray. Außerdem befindet sich Oberligist ETB Schwarz-Weiß in dieser Gruppe. Vorjahressieger ist der SV Burgaltendorf.

Die Gruppen im Überblick:

Bereich Nord:

Gruppe 1: DJK Wacker Bergeborbeck, BV Eintracht 16, Sportfreunde 1918 Altenessen, Essener SC Preußen 02.

Gruppe 2: DJK Juspo Essen West, DJK SG Altenessen, Spvg Schonnebeck 1910, TuS Essen West 81.

Gruppe 3: Bader SV, TuRa 86, SC Türkiyemspor, AL-ARZ Libanon Essen 2008.

Gruppe 4: TuS Essen-Holsterhausen, TuSEM, FC Karnap 07/27, SG Schönebeck.

Gruppe 5: DJK Sportfreunde Katernberg, DJK Eintracht Borbeck, RuWa Dellwig, Fatih Spor Essen.

Gruppe 6: Vogelheimer SV, SC Phönix, DJK Adler Union Frintrop, NK Croatia Essen 1998.

Gruppe 7: TuS Helene 1928, Barispor 84, FC Alanya, TuS 84/10 Bergeborbeck.

Gruppe 8: DJK Dellwig 1910, Ballfreunde Bergeborbeck, FC Stoppenberg, DJK VfB Frohnhausen.

Gruppe 9: VfB Essen Nord, SC Frintrop 05/21, DJK Juspo Altenessen, SV Borbeck.

Gruppe 10: FC Saloniki, Gehörlosen TSV Essen, Turngemeinde Essen West, Atletico Essen.

Bereich Süd:

Gruppe 1: Blau-Gelb Überruhr, ESC Rellinghausen 06, SuS Niederbonsfeld, SpVgg. Steele 03/09, SF Niederwenigern.

Gruppe 2: SV Leithe 19/65, SV Burgaltendorf, VfL Sportfreunde 07, Yurdumspor Essen.

Gruppe 3: SG Werden 80, Essener SG 99/06, SG Heisingen, Fortuna Bredeney.

Gruppe 4: RSC Essen, SV Isinger, FSV Kettwig, DJK ST. Winfried Huttrop.

Gruppe 5: Heisinger SV, Playhouse Kickers, Essener FC, SV Preußen Eiberg, SG Kupferdreh-Byfang.

Gruppe 6: BW Mintard, VfL Kupferdreh, DJK Franz-Sales Haus, SV Teutonia Überruhr, SC Werden/Heidhausen

Gruppe 7: TC Freisenbruch 02, DJK Winfried Kray, ETB SW Essen, FC Kray.

Hier die Rahmendaten zur 24. Essener Stadtmeisterschaft:

Qualifikationsrunde Nord (Sporthalle Bergeborbeck)

Freitag, 05.01.2018 - 07.01.2018

Qualifikationsrunde Süd (Sporthalle Werden "Löwental")

06.01.2018 und 07.01.2018

Vorrunde Nord (Sporthalle Bergeborbeck)

13.01.2018 und 14.01.2018

Vorrunde Süd (Sporthalle Werden "Löwental")

13.01.2018

Zwischenrunde (Sporthalle Am Hallo)

20.01.2018 und 21.01.2018

Endrunde (Sporthalle Am Hallo)

27.01.2018 und 28.01.2018