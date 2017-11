BVB vs. S04 So tippen die Regionalliga-Trainer das Revierderby

Am Samstag (15.30 Uhr) schaut Fußball-Deutschland nach Dortmund: Die Borussia bittet in heimischen Gefilden den FC Schalke 04 zum Revierderby. Das Spiel ist natürlich auch in der Regionalliga West Gesprächsthema.