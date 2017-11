Trainer-Hammer in Oberhausen: Hans-Günter Bruns kehrt zurück an die Seitenlinie. Der 63-jährige Ex-Nationalspieler übernimmt einen Bezirksligisten.

Wie RevierSport erfuhr, wird Bruns neuer Trainer von Blau-Weiß Oberhausen-Lirich. "Ja, er hat schon am Donnerstagabend die erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Ich freue mich, dass für Hans-Günter für Blau-Weiß gewinnen konnten. Er ist wieder richtig heiß auf Fußball", erklärt Kielczewski auf RevierSport-Nachfrage.

Der Klub um den ersten Vorsitzenden Frank Kielczewski liegt aktuell in der Bezirksliga Gruppe sechs nur drei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

Bruns übernimmt die Nachfolge von Michele Lepore, der am Dienstag von seinem Traineramt in Lirich entbunden wurde Bruns arbeitete zuletzt von Juli 2014 bis April 2017 als Trainer der DJK Arminia Klosterhardt.

Kielczewski erklärt noch einmal, warum es zu diesem Zeitpunkt zum Trainerwechsel kommen musste: "Wir haben eine tolle Serie 2016/17 gespielt und sind natürlich auch mit Erwartungen in diese Saison gegangen. Leider hat das nicht so gut geklappt. Das hat dann viele Gründe. Wichtige Spieler haben uns verlassen, es gab verletzte Jungs und solche, die eben nicht so eingeschlagen sind wie gedacht. Ich kann Michele Lepore keinen Vorwurf machen. Er hat einen guten Job gemacht, leider aber keine Ergebnisse erzielt, die wir uns vorgestellt haben. Wir haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Es kam jetzt die Zeit zu handeln. Ich hoffe, dass wir mit Hans-Günter Bruns die Kurve kriegen."