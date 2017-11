Der BVB beobachtet den Argentinier Lautaro Martinez. Der Stürmer könnte Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen, falls der Gabuner Dortmund verlässt.

Eine Verstärkung für den Offensivbereich steht bei Borussia Dortmund eigentlich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, dringender sind aktuell Zugänge für die Defensive. Und doch beobachtet der BVB nach Informationen dieser Redaktion derzeit unter anderem den argentinischen Stürmer Lautaro Martinez, der in der argentinischen Liga für Racing Club spielt und in bislang drei Ligapartien auf zwei Tore und eine Vorlage kommt.

Der Vertrag des 20-Jährigen läuft bis 2020 und soll für den Winter eine Ausstiegsklausel über neun Millionen Euro beinhalten. Beim Spiel gegen Tabellenführer Boca Juniors nahmen ihn BVB-Scouts unter die Lupe, der Vater des Argentiniers bestätigte dem TV-Netzwerk „TyC-Sports“ ein gemeinsames Abendessen mit den Dortmundern.

Die Borussia baut so auch für einen möglichen Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang vor. Der Stürmer war schon im Sommer wechselwillig, zuletzt wurde er von Trainer Peter Bosz aus disziplinarischen Gründen suspendiert, was er eher missmutig zur Kenntnis nahm. Und in der Mannschaft gibt es Spieler, die die Extravaganzen des Stürmers zunehmend kritisch sehen.

Unter Beobachtung des BVB stehen der Schweizer Zeitung Blick zufolge auch Angreifer Dimitri Oberlin (20) und Innenverteidiger Manuel Akanji (22) vom FC Basel. Sportdirektor Michael Zorc soll beide am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Manchester United näher begutachtet haben. Gerade Akanji würde perfekt ins BVB-Beuteschema passen: Er ist jung, hochbegabt, stark im Zweikampf und beweist im Spielaufbau große Übersicht