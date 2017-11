Das Auswärtsspiel von Arminia Bielefeld 2 endete erfolglos.

Gegen den SV Lippstadt 08 gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:2. Lippstadt wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die Lippstädter startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Traufetter und Brauer für Langesberg und Todte. Auch die Arminia 2 stellte um und begann mit Sewing, Ridic, Binias und Mustafa für Ilg, Kaynak, Latifaj und Cingöz.

450 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SVL schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Paolo Maiella zum 1:0. Zur Pause behielt der SV Lippstadt 08 die Nase knapp vorn. Anstelle von Jan Philipp Binias war nach Wiederbeginn Max Danner für den DSC 2 im Spiel. Dersim-Sahan Kaynak, der von der Bank für Ilijan Wolfgang Ridic kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (62.). Fabian Lübbers machte in der 73. Minute das 2:0 von Lippstadt perfekt. Kaynak versenkte den Ball in der 74. Minute im Netz des SVL. Kevin Holz war es, der in der 82. Minute den Ball im Tor von Arminia Bielefeld 2 unterbrachte. Mit dem 2:3 gelang Kaynak ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (85.). Als Schiedsrichter Jörn Schäfer die Partie abpfiff, reklamierte der SV Lippstadt 08 schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Mit dem Dreier springt Lippstadt auf den vierten Platz der Oberliga Westfalen.

Die Arminia 2 musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Arminen insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt der DSC 2 in der Tabelle auf Platz 14.

Arminia Bielefeld 2 kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während der SVL dagegen schon 21 Punkte auf dem Konto hat. Weiter geht es für den SV Lippstadt 08 am kommenden Sonntag daheim gegen den 1. FC Kaan-Marienborn. Für die Arminia 2 steht am Sonntag das Duell mit Eintracht Rheine an.