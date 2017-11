Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 rückt immer näher. Das Spiel steht auch bei Kultspieler Thorsten Legat hoch im Kurs.

Wir haben uns mit dem 49-jährigen ehemaligen Bundesligaprofi, der in seiner Karriere beim VfL Bochum, SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und FC Schalke 04 unter Vertrag stand, vor dem Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Schalke unterhalten.

Thorsten Legat, Borussia Dortmund befindet sich vor dem Derby gegen Schalke in einer Krise. Wie überraschend kommt diese für Sie?

Ich glaube, dass niemand mit dieser Krise gerechnet hat. Aber das es aktuell nicht läuft, hat Gründe. Und da lasse ich den Trainer Peter Bosz mal außen vor - die Mannschaft sollte sich hinterfragen.

Wie meinen Sie das genau?

Peter Bosz ist kein Jürgen-Klopp- oder Thomas-Tuchel-Klon, der da an der Seitenlinie Theater macht. Bosz ist ein Gentleman, ein großer Trainer. Man führt Ajax Amsterdam doch nicht zufällig zur Vize-Meisterschaft und ins Finale der Europa League. Bosz hat große Qualitäten. Doch er benötigt auch die Unterstützung der Mannschaft. Leider wird er von dieser in der so wichtigen Phase im Stich gelassen. Von Spielern wie Marcel Schmelzer und anderen Experten erwarte ich keine klugen Sätze nach den Spielen, sondern Taten auf den Platz. Das ist zu wenig, was die Jungs da anbieten. Und was sich dieser Aubameyang erlaubt, ist eine absolute Frechheit.

Was glauben Sie, welche Intention Pierre-Emerick Aubameyang mit seinen Eskapaden verfolgt?

Das ist doch glasklar: Er hat keinen Bock mehr auf Borussia Dortmund. Er hat keinen Bock mehr auf seinen Arbeitgeber. Das sollten auch die BVB-Bosse so langsam bemerkt haben. Was er sich erlaubt, ist nicht mehr zu tolerieren. Wenn ein Spieler keine Lust mehr hat, soll er einfach gehen und nicht so etwas veranstalten wie Ousmané Dembélé im Sommer oder jetzt Aubameyang. Als Fan würde ich da wahnsinnig werden. Das ist Verarsche an den Fans, an dem Arbeitgeber, an dem ganzen Klub.

Glauben Sie, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer Bosz noch zu kitten ist?

So wie ich diese Mannschaft jetzt aus der Ferne beobachtet habe und einschätze, wird das Team Peter Bosz im Stich lassen. Falls das so eintreten sollte, müssen sich die hochbezahlten Profis aber auch bewusst sein, dass sie auch die Fans im Stich lassen würden. Denn Dortmund gegen Schalke, hat für die Menschen im Pott eine große Bedeutung. Hier geht es nicht darum, ob die Spieler mit Bosz klar kommen oder nicht, hier geht es um die Ehre von Borussia Dortmund. Ich lege mich trotzdem fest, dass die Knappen aus Schalke das Spiel gewinnen werden. Danach war's das leider wohl auch für Peter Bosz.

Meinen Sie denn, dass eine Trainerentlassung der Dortmunder Mannschaft helfen würde?

Ja, leider. Das ist ja das Schlimme. Ich könnte darauf wetten, dass der BVB plötzlich wieder tollen Fußball spielen wird, wenn Bosz weg ist. Das sollte dann auch dem Arbeitgeber zu denken geben. Denn die Spieler sind immer noch Arbeitnehmer - wie jeder berufstätige Mensch auch. Niemand darf sich den Chef doch aussuchen, die Fußballer aber irgendwie schon. Das ist schlimm!

Wie sehen Sie aktuell ihren Ex-Klub FC Schalke 04?

(lacht) Das freut mich ungemein für Schalke. Ich bin zwar Bochumer durch und durch, aber Schalke ist ja auch blau weiß und da habe ich immerhin auch 18 Monate unter Vertrag gestanden. Da stehe ich natürlich auch zu den Knappen. Domenico Tedesco leistet da hervorragende Arbeit. Das freut mich und davor habe ich den allerhöchsten Respekt.

Falls Schalke in Dortmund gewinnen sollte, dürfen die Fans dann sogar von der Deutschen Meisterschaft träumen?

Nein, das sollte man schon realistisch sein. Die Bayern sind einfach zu stark und zu konstant. Wenn Schalke am Ende im Europapokal landet oder gar die Champions League erreicht, wäre das schon sehr schön und ein großer Erfolg.