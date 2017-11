Die Reservemannschaft von Borussia Dortmund hat sich auf den sechsten Tabellenplatz der Regionalliga West vorgekämpft. Vor dem Nachholspiel gegen den SC Verl sprach Trainer Jan Siewert über die Saisonziele.

Zur Zeit geht es bergauf für die U23 der Dortmunder: Mit zuletzt zwei Siegen gegen den Bonner SC (4:0) und Rot-Weiss Essen (1:0) hat das Siewert-Team einen Sprung in der Regionalliga West gemacht und ist nun wieder auf Schlagdistanz zu den oberen Tabellenrängen. Zumal für die Schwarz-Gelben noch zwei Nachholpartien anstehen: Am Samstag (14 Uhr) reisen die Vorjahreszweiten zum SC Verl, am Dienstag (18 Uhr) steht das Heimduell gegen die Reservemannschaft des 1. FC Köln an.

Aber die Dortmunder sind dabei nicht ganz frei von Verletzungssorgen: „Wir haben ein, zwei Spieler, deren Einsatz noch etwas fraglich ist“, berichtet Jan Siewert. Trotzdem sind die Dortmunder gegen den Tabellenneunten in der Favoritenrolle, auch wenn der BVB-Trainer diese gerne abstreifen würde: „Die gesamte Liga ist so eng, dass in jedem Spiel für jede Mannschaft alles möglich ist. Das macht es auf jeden Fall immer sehr spannend.“ Theoretisch könnte die Siewert-Elf, sollte sie aus beiden Spielen als Gewinner hervorgehen, auf den dritten Tabellenplatz vorrücken.

Während Spieler wie der Italiener Massimo Ornatelli den BVB auch zum Saisonende in solchen Regionen sieht, übt sich Siewert weiterhin in Bescheidenheit: „Wir dürfen nicht den Fehler machen und anfangen zu rechnen. Zum einen ist die Liga zu eng, um jetzt schon Ziele abzustecken, zum anderen ist es als zweite Mannschaft vorrangig unsere Aufgabe die jungen Spieler auszubilden und in die erste Mannschaft zu bringen. Zudem bieten wir verletzten Spielern aus der Ersten die Möglichkeit bei uns wieder einzusteigen. Man kann unseren Erfolg also nicht nur an der Liga-Patzierung messen.“ Dass das Gewinnen aber dennoch eine wichtige Rolle spielt, räumt er dann aber doch noch ein: „Natürlich gehört zu der Ausbildung, die wir bieten auch das Erfolgsgefühl nach einem Sieg und einer erfolgreichen Saison.“