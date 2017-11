Vor etwas mehr als einem Monat hat Argirios Giannikis den Regionalligisten Rot-Weiss Essen als Trainer übernommen. Wir trafen uns mit ihm zum großen RevierSport-Interview.

Mit Argirios Giannikis präsentierte Rot-Weiss Essen am 14. Oktober einen vermeintlich unbekannten Trainer. Der 37-Jährige, der seinen Fußballlehrer unter anderem mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco absolvierte, war im Profibereich bisher nur als Co-Trainer von Markus Kauczinski in Karlsruhe und Ingolstadt in Erscheinung getreten. Mit seinen ersten Handgriffen sicherte er jedoch RWE das Niederrheinpokal-Viertelfinale und holte zehn Punkte aus den ersten vier Liga-Spielen, ehe am vergangenen Freitag beim 0:1 gegen den BVB II der erste Rückschlag kam.

RS traf sich mit dem gebürtigen Nürnberger und sprach mit ihm unter anderem über seine ersten Eindrücke, seine Zeit beim KSC und seine Familie, die im Moment noch in Frankfurt wohnt.

Lesen Sie in Teil eins des Interviews, über die Berührungspunkte mit den Anhängern, Veränderungen in der Winterpause und die Lösung der Co-Trainer-Frage

Argirios Giannikis, würden Sie sagen, dass Sie mittlerweile bei RWE angekommen sind?

Ich fühle mich angekommen und ich fühle mich auch wohl hier. Bei der Mannschaft, beim Umfeld, bei der Geschäftsstelle und auch bei den Fans.

Man befasst sich ja im Vorfeld mit dem Verein, zu dem man geht. Alle meine Erwartungen und alle Recherchen wurden bestätigt. Wir haben eine sensationelle Fanbase, wenn ich sehe, wie die Fans mitgehen, zum Beispiel gegen Dortmund II in der zweiten Halbzeit, wo sie die Mannschaft gepusht haben. Das ist sensationell und echt herausragend, was hier stattfindet. Die Stadt ist angenehm, die Mannschaft ist offen und lernwillig. Alles, was ich an Erwartungen hatte, wurde bestätigt.Du hast schon unmittelbar, wenn du rausgehst, Berührungspunkte mit den Fans. Auf dem Trainingsplatz gibt es Berührungspunkte, im VIP-Bereich, in der Stadt oder auch im Hotel, wo ich gewohnt habe. Ich hatte auch privat schon einige Gespräche, klar.

Wie ist da die Resonanz?

Sie haben mir Mut zugesprochen für die Aufgabe, die nicht leicht ist, wie sie gesagt haben. Dass sie das Herz am rechten Fleck haben und mit dem Verein mitfiebern. Das sind Sachen, die ich so erwartet habe und die auch eingetroffen sind.



Gibt es da Ähnlichkeiten zu den Fans beim Karlsruher SC oder dem FC Ingolstadt?

KSC eher, weil es auch ein Traditionsverein ist. Ingolstadt wächst gerade, dort ist eine andere Fanbase vorhanden. Aber ich bin es gewohnt, dass die Fans mitfiebern. Dass hier so eine Tradition ist, die so mächtig ist, würde ich wenn eher mit dem KSC vergleichen.



Bei RWE, das haben de Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, kann die Stimmung jedoch auch schnell und arg kippen. Haben Sie Sorge davor?

Ich glaube, die Fans erkennen gerade an, was wir hier machen. Es ist ein Prozess, den wir eingeleitet haben und in dem wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln wollen. Das können die Fans einordnen. Dass diese Stimmung umkippen könnte, darüber mache ich mir derzeit keine Sorgen. Die Mannschaft ist leidenschaftlich, auch wenn noch nicht alles geklappt hat. Aber die Fans spüren, dass die Mannschaft alles gibt. Die Leidenschaft auf dem Platz ist spürbar. Die Arbeit, die auf dem Platz verrichtet wird, ist ehrlich und das kommt rüber.





Haben Sie sich eigentlich schon Gedanken darüber gemacht, wie der Kader in der Winterpause verändert werden soll?

Ja, wir sind ständig im Austausch. Sportdirektor, Präsidium, Trainer, wir reden ständig, aber sind da final noch zu keiner Entscheidung gekommen. Wir wollen die nächsten Spiele noch abwarten und gucken, wie sich die Jungs präsentieren, die Aufgaben lösen und wie die nächsten Schritte aussehen. Prinzipiell bin ich mit dem Kader sehr zufrieden von der Qualität her und die Jungs ziehen auch gut mit.



Wenn Sie dann letzte Woche in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den BVB II sagen, dass Sie noch nicht allen gerecht werden konnten, heißt das, dass diejenigen, die bisher weniger gespielt haben, wie Roussel Ngankam zum Beispiel, nicht außen vor sind?

Nein, überhaupt nicht. Fakt ist, wir hatten wenig Zeit in der prekären Situation etwas zu verändern. Dann sind schon, wenn du einen Plan vorgibst, einige Spielertypen kurzzeitig mal außen vor, was normal ist, aber auch keine Wertung, was die einzelnen Spieler betrifft, ist. Das ist einfach nur eine situationsbedingte Entscheidung. Für mich ist das schade, dass ich ihnen nicht allen gerecht werden kann. Deswegen freue ich mich auf eine Vorbereitung und hoffe, dass das Wetter da einigermaßen so ist, dass wir vernünftig trainieren und allen gerecht werden können.



Ist da das Spiel am Sonntag gegen TuRU Düsseldorf, ein unterklassiger Gegner, eine Möglichkeit, jemandem die Chance zu geben?

Wir werden den Gegner ernstnehmen und nicht unterschätzen. Hier und da kann mal ein Positionswechsel stattfinden, auch bezogen auf das Spiel. Es wird eine Aufstellung auf dem Platz sein, die die beste ist, um das Spiel zu gewinnen. Das Spiel ist wichtig für uns und für den Verein und da gehen wir respektvoll heran.

Wie sieht es denn in der Co-Trainer-Frage aus. Wird es da mittelfristig Veränderungen geben?

Ich kannte Manuel Lenz und Carsten Wolters nicht, als ich hier hergekommen bin. Ich habe gesagt, dass ich offen bin für die Jungs, die hier arbeiten. Das wächst von Tag zu Tag super zusammen. Ich bin von beiden total überzeugt, sie sind saufleißig und es macht Spaß mit beiden zu arbeiten.

Wie müsste denn die Saison enden, damit Sie sagen, dass Sie mit ihr zufrieden sind?

Ich habe ja gesagt, dass ich immer in Prozessen und Entwicklungsschritten denke. Ich möchte, dass wir aus jedem Spiel lernen - das haben wir bisher sehr gut gemacht – und an unseren Aufgaben wachsen. Wenn wir uns am Ende weiterentwickelt haben und Sachen, die nicht so toll waren, wieder besser geworden sind, bin ich mit der Saison zufrieden. Ich denke nicht unbedingt in Punkten, sondern in Schritten, Prozessen und Veränderungen.





Das klingt ein bisschen, als würden Sie Aufbauarbeiten für die nächste Saison betreiben.

Was sollen wir jetzt schon auf die Tabelle schauen? Wir haben einen großen Rückstand nach oben und einen engeren Abstand nach unten. Die Situation war prekär. Ich muss aber in Entwicklungsschritten denken, damit ich der Mannschaft auch gerecht werde. Wir können nur an Dingen arbeiten, die wir selbst beeinflussen können. Spiele anderer Mannschaften zählen nicht dazu. Wir können nur unser Spiel beeinflussen und entwickeln, deswegen ist das der Fokus. Die Tabelle interessiert mich dann gegen Ende der Saison. Vorher nicht.

Lesen Sie in Teil zwei am Donnerstag, warum es für Giannikis nicht zum Fußball-Profi gereicht hat, wie er Co-Trainer von Markus Kauczinski wurde und welchen Bundesliga-Profi er entdeckt hat.