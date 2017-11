Das Regionalliga-Schlusslicht SV Westfalia Rhynern hat am Dienstagabend einen neuen Trainer präsentiert.

Riesengroße Überraschung am Hüstener Stadion Große Wiese: Trainer Torsten Garbe verlässt den Fußball-Landesligisten SV Hüsten 09 mit sofortiger Wirkung. Der Lockruf, dem der 39-Jährige erlag, kam aus der vierthöchsten Spielklasse. Garbe übernimmt den vakanten Posten beim West-Regionalligisten SV Westfalia Rhynern. Der Aufsteiger aus dem Hammer Süden ist allerdings abgeschlagenes Schlusslicht der Liga.

Garbe unterzeichnete in Rhynern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 und leitete am Dienstagabend bereits das erste Training bei seinem neuen Klub. Klar ist auch: Sollte das Team vom Papenloh absteigen, so wie befürchtet werden muss, wird der frühere Offensivspieler auch in der Oberliga Trainer bleiben – keine schlechte Perspektive für den A-Lizenzinhaber, der jedoch alles dafür tun will, um mit der Westfalia noch die Wende zu schaffen.

Garbe, Gymnasiallehrer in Soest, folgt Dustin Wurst nach. Der Verteidiger war interimsmäßig eingesprungen, als sich die Blau-Weißen und Trainer Holger Wortmann Anfang Oktober getrennt hatten. Feuertaufe in der Regionalliga ist für Garbe, der Rhynerns letzte Auftritte bereits beobachtet hat, am Freitagabend (19.30 Uhr, Sportplatz Papenloh) gegen den SC Wiedenbrück.

Die Lücke, die er in Hüsten hinterlässt, indes ist groß: Satte fünfeinhalb Jahre war Garbe Trainer in Hüsten, zuvor hatte er als Spielertrainer bei TuRa Freienohl fungiert.