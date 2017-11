Trainer Helmut Schulte ordnete an, dass Martin Spanring mit dem Fan-Zug nach Nürnberg fahren musste. Dort herrschte eine aggressive Stimmung.

Martin Spanring ist nur acht Mal in der Bundesliga für den FC Schalke 04 aufgelaufen – in der Hinrunde der Saison 1992/1993. Der ehemalige Innenverteidiger, der heute Beauftragter der Geschäftsführung des Europa-Parks in Rust ist, musste aber eine der wohl kuriosesten Strafen der Vereinsgeschichte ableisten.

Schalkes damaliger Trainer Helmut Schulte hatte entschieden, dass Martin Spanring im April 1993 zum Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg gemeinsam mit den Fans im Sonderzug anreisen muss. Spanring kann sich knapp 25 Jahre danach noch sehr gut daran erinnern, vergessen wird er diese verrückte Geschichte nämlich niemals „Um Punkt 4.30 Uhr stand ich am Bahnsteig des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs und bin in diesen Zug eingestiegen“. Der heute 48-Jährige schlägt die Hände vors Gesicht und erzählt: „Ich musste die ganze Zeit mit den Fans Bier saufen und bin mittags gegen zwölf Uhr total betrunken aus dem Zug gestiegen.“

Unter den Fans hatte es sich schnell herumgesprochen, dass ein Schalker Profi im Sonderzug nach Nürnberg sitzt. Also habe sich alles im Abteil abgespielt, in dem für Martin Spanring ein Platz reserviert war.

„Das Abteil war irgendwann total überfüllt. Die Stimmung war aggressiv. Wenn ich nicht mehr saufen wollte, waren die Fans richtig sauer. Ich wurde gezwungen, Bier zu trinken“, sagt Spanring, der sich unter Trainer Helmut Schulte sowieso als „Buhmann“ sah. Auch bei den Schalker Fans war der ehemalige Düsseldorfer nicht gerade beliebt.

Was der Innenverteidiger verbrochen hatte, sodass Schulte ihn zur Fahrt mit dem Sonderzug verdonnerte, weiß er bis heute nicht. „Er hat bestimmt wieder irgendwas gesucht, um mir einen auszuwischen“, sagt Spanring, für den das Kapitel Schalke 04 zwei Monate nach der Zugfahrt beendet war. Der ehemalige U21-Nationalspieler wechselte zum SC Freiburg.

Schalke gewann das Spiel in Nürnberg übrigens mit 4:1. Die Schalker Torschützen: Ingo Anderbrügge, Radmilo Mihajlovic, Aleksandr Borodyuk und Mike Büskens. „Vom Spiel habe ich nichts mitbekommen, weil ich geschlafen habe“, sagt Spanring. Die für ihn beste Nachricht des Tages: Zurück nach Gelsenkirchen durfte er mit dem Mannschaftsbus fahren.