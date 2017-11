Der FC Remscheid hat seinen Trainer Zdenko Kosanovic (53) beurlaubt und auf die ernste sportliche Krise reagiert.

16 Spiele haben die Remscheider in der Landesliga Niederrhein mittlerweile absolviert – satte elf Niederlagen sprangen dabei heraus. Der Klub, der bis Mitte 2016 noch von Ex-Schalke-Profi Thorsten Legat trainiert wurde, steckt mittlerweile tief im Tabellenkeller fest.

Im Mai letzten Jahres sollte Zdenko Kosanovic den Bezirksliga-Aufsteiger in der Landesliga etablieren, doch der FCR versank mit bisher nur drei Siegen schnell in der unteren Tabellenregion. Sollte Remscheid noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt hegen, müssen dringend Punkte her. Jetzt zogen die Verantwortlichen die Notbremse.

Gerüchte um Nachfolger schon da

Medienberichten zufolge wird Acar Sar als Nachfolger von Kosanovic gehandelt. Zuletzt trainierte Sar seit der Saison 2012/13 den Bezirksligisten Dabringhauser TV und legte sein Amt dort in diesem Sommer nieder.