Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt wechselt zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer.

David Bergner, der die sportliche Verantwortung für das Tabellenschlusslicht erst am 2. Oktober von Stefan Krämer übernommen hatte, wurde am Montag beurlaubt. Mit ihm holten die Thüringer nur einen Punkt aus fünf Partien und schieden zudem aus dem Landespokal-Wettbewerb aus. Nachfolger ist Stefan Emmerling, der die Erfurter bereits von März 2010 bis August 2012 trainiert hatte. Seine Vertragslaufzeit wurde nicht definiert. Emmerling wäre aber bereit, die Mannschaft auch bei einem möglichen Abstieg in der Regionalliga zu betreuen.