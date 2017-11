Vor einer Woche war es die Kreisliga B in Moers, nun die Kreisliga B in Düsseldorf. Vor einer Woche waren es 26 Treffer, diesmal 24 Tore in einer Partie. Ein Stürmer war besonders torhungrig.

Wir schreiben den 14. Spieltag in der Düsseldorfer Kreisliga B2. Der FC Bosporus Düsseldorf muss auswärts beim SV Lohausen III ran. Auf dem Papier eine relativ klare Sache. Die Gäste stehen in der Tabelle in Schlagdistanz zu den ersten Plätzen. Die dritte Mannschaft von Lohausen dümpelt mit vier Punkten aus 13 Partien auf dem vorletzten Platz herum.

Doch diesen Kantersieg hat niemand vorausgesehen. 22:2 hieß es am Ende. Bosporus Düsseldorf verteilte die Tore gerecht auf zwei Halbzeiten. Zur Pause stand es 11:0, die Gastgeber durften nach der Pause auch mal. Erst traf Benjamin Klobisch zum 1:18, dann Alexander Maximilian Friess zum 2:20.

Anders als beim 25:1 in Moers vor einer Woche (Abpfiff nach 60 Minuten) trafen hier aber zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern aufeinander, was das Ergebnis noch eindrucksvoller macht. Und ein Stürmer hatte besonders Spaß an diesen 90 Minuten. Engin Cicem, der satte zwölf Mal traf. Der Lohn: In der Torjägertabelle hat er die Führung mit 27 Treffern übernommen. Und seine Mannschaft kletterte in der Tabelle auf Rang vier, fünf Punkte beträgt der Abstand auf den Spitzenreiter DSV 04 II.

Für Lohausen III war es der nächste Tiefschlag in dieser Saison. 95 Gegentore gab es nach 14 Spielen bereits, so droht der Abstieg in die C-Liga. Wobei sich die Mannschaft in den letzten Wochen gefestigter präsentierte. Das letzte Spiel endete "nur" 0:3, davor gab es ein Remis bei den SF Gerresheim II. Jetzt der Rückschlag, es war die vierte zweistellige Pleite in dieser Saison.