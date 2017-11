Frühe Führung und kämpferischer Auftritt reichen dem SV Zweckel nicht. Die 1:2-Pleite gegen den Hombrucher SV macht Trainer Mike Theis sprachlos.

Komplett bedient stürmte Zweckel-Trainer Mike Theis in seine Kabine. Sein einziger Kommentar war „Ich sag gar nichts mehr“ und das sagte alles zur erneuten Niederlage des SV Zweckel – 1:2 gegen den Hombrucher SV. Es war ein Spiel, vor dem Theis viel Druck aufgebaut hatte, dass man endlich punkten müsse. Und eines, in dem das für Zweckel auch sicher möglich gewesen wäre.

Doch die ganze Spielanlage, die Chancenverwertung, die Cleverness – nichts reichte aus, um am Ende wenigstens einen Punkt zu Hause zu behalten. Immerhin gewollt haben sie ohne Frage – aber viele der Bemühungen waren auch kopflos und planlos. Beispiel: Knapp zehn Minuten vor Schluss wies Mike Theis seine Mannschaft an, das Glück mit langen Bällen zu erzwingen, wechselte extra dafür den langen Henrico van der Velden ein. Doch der SVZ brachte bis auf zwei Ecken keinen einzigen hohen Ball mehr in den Sechzehner – bis der Schiedsrichter abpfiff und die Niederlage besiegelte. Dabei hatte alles so gut angefangen.

Nach nur einer Viertelstunde traf Norman Seidel per Kopf nach einer Ecke – schon das fünfte SVZ-Tor in Folge, das auf das Konto des Kapitäns geht. Nur drei Minuten später allerdings die Antwort der Gäste aus Dortmund: Angriff über links, schnelle Verlagerung auf rechts, Hereingabe von der Grundlinie. Die Zweckeler Abwehr war überrumpelt, Ausgleich Voss.

Von dieser Szene abgesehen klappte das Verschieben aber meist sehr gut gegen die Hombrucher, die ebenfalls jeden Punkt dringend brauchten.

Auf dem kaum bespielbaren Acker an der Dorstener Straße rieben sich die beiden Mannschaften im Mittelfeld auf, belauerten sich – gefährlich wurde es aber nur, wenn es mal schnell ging. Wie beim 1:1. Oder zehn Minuten später, als Hombruchs Liening einen langen Ball frei vor SVZ-Torwart Dudek bekam, aber daneben schoss.

Oder in der 37. Minute, als die Zweckeler Terzis, Seidel und Meinberg überfallartig nach einer HSV-Ecke konterten, die Drei-gegen-eins-Überzahl aber (auch platzbedingt) nicht optimal ausspielten – HSV-Keeper Preuß klärte am Ende außerhalb des Sechzehners (wobei einige Zweckeler einen Handspielpfiff und die Rote Karte forderte).

Genauso begann die zweite Hälfte: Zunächst rettete Dudek stark, dann hatte Maurice Hövel die Chance für Zweckel, schoss aber links vorbei – der junge Mittelfeldspieler, der am Ende hinten links aushalf, war einer der fleißigsten und auffälligsten Zweckeler und ragte aus einer kampfstarken Mannschaft heraus.

Urban und Özbicerler mit Chancen

Im Gegenzug schlug Hombruch zu, wieder kam der Ball von rechts in den Strafraum, wieder traf Voss freistehend– 1:2 nach 53 Minuten.

Zweckel rannte, kämpfte, spielte auch streckenweise. Dudek musste noch einmal retten, dann begann die Schlussoffensive.

Urban nach einem Torwartfehler und Özbicerler per Volleyabnahme scheiterten aber jeweils am HSV-Keeper. Die Zweckeler agierten allerdings auch in vielen Szenen übermotiviert und schafften es nicht, ihre Angriffe in Ruhe vorzubereiten, verstrickten sich zudem immer wieder in Scharmützel mit Schiedsrichter und Gegner – Mike Theis bekam schließlich kurz vor Schluss noch einen Innenraumverweis, weil er nach Ansicht des Schiedsrichters zu viel geredet hatte. Wenige Minuten später war Schluss – und Theis beschloss, nach dieser Niederlage im Affekt erst einmal gar nichts zu sagen.