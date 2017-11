Nach fast drei Monaten war es mal wieder soweit: Der TuS Haltern hat ein Oberliga-Spiel verloren. Gegen Eintracht Rheine musste sich der Aufsteiger mit 1:3 (0:2) geschlagen geben.

Mit einem Schmunzeln leitete Daniel Winkelkotte, Pressesprecher des TuS Haltern, die Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Eintracht Rheine ein: “Wir wussten fast schon nicht mehr, wie es sich anfühlt zu verlieren.”

In der Tat muss man sein Erinnerungsvermögen intensiv bemühen, um sich an die letzte Saisonniederlage des Oberliga-Aufsteigers zu erinnern. Die ist nämlich mittlerweile schon knapp zweieinhalb Monate her und datiert vom 27. August. Am dritten Spieltag unterlag der TuS damals mit 1:3 zu Hause dem 1. FC Kaan-Marienborn.

Auf die Niederlage reagierte die Elf von Trainer Magnus Niemöller dann mit einem spektakulären Erfolgsslauf, der nach acht Punktgewinnen in Folge in der Niederlage gegen Rheine vorerst sein Ende fand. Für Niemöller war das nur eine Frage der Zeit: “Mir war natürlich auch klar, dass irgendwann wieder ein Spiel kommt, das wir verlieren”, erklärte der 44-Jährige nach dem 1:3 gegen Rheine.

Überbewerten wolle er die Pleite aber nicht. “Ich werde mit der Mannschaft darüber reden. Wir werden das Spiel komplett auseinander nehmen, wie wir das auch in den letzten Wochen nach unseren Spielen gemacht haben”, sagte Niemöller.

Nach der Auswertung will sich der TuS-Trainer mit seinen Schützlingen dann auf die nächste Aufgabe vorbereiten: Am 24. November (Freitag, 19:30 Uhr) trifft Haltern im Viertelfinale des Kreispokals auf die Westfalenligisten der Spvgg. Erkenschwick.