Am 15. Spieltag der Oberliga Westfalen empfing der TuS Haltern den FC Eintracht Rheine. Die Gäste setzten sich mit 3:1 (2:0) durch und setzten Halterns Serie damit ein Ende.

Eigentlich war beim TuS Haltern alles angerichtet für einen erfolgreichen Fußballsonntag. Mit einer Serie von nunmehr acht Spielen ohne Niederlage im Rücken bot sich der Elf von Trainer Magnus Niemöller im Heimspiel gegen Eintracht Rheine die Gelegenheit, bis auf Aufstiegsplatz zwei vorzurücken.

Dass die in den letzten Monaten so eindrucksvoll ausgebaute Serie im Spiel gegen die Eintracht aus Rheine allerdings ins Wackeln geraten könnte, ließen die Gäste schon früh erahnen: Bereits nach sieben Minuten brachte Viktor Braininger seine Elf in Führung.

Im Anschluss an den Blitzstart des FC entwickelte sich eine von beiden Seiten intensiv geführte Partie, in der die Gäste ihre Führung noch vor der Pause ausbauen konnten. FC-Zehner Philip Fontein verwandelte einen Freistoß direkt zur 2:0-Halbzeitführung (34.).

Ein Rückstand zur Pause. Für TuS-Trainer Niemöller nur logisch: “Wir haben nicht geradlinig und klar gespielt, deswegen gab es einen Rückstand zur Pause.”

Haltern erzielt Anschluss, Rheine macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel arbeiteten die Seestädter dann mit Hochdruck daran, das Ruder nochmal rumzureißen. Und nachdem Stefan Oerterer (47./56) noch vor dem Tor der Eintracht scheiterte, gelang Halterns Nummer 14 acht Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer.

In der Schlussphase drängte der TuS dann auch noch auf den Ausgleich, fand in der dichten FC-Hintermannschaft aber nicht mehr die entscheidende Lücke. Stattdessen machten die Gäste in der Nachspielzeit den Deckel drauf und trafen zum 3:1-Endstand (92.). “Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt, aber es war klar, dass Rheine da nochmal zurückgeht und uns kommen lässt”, erklärte Niemöller.

Der Schlusspunkt einer auch im zweiten Durchgang rassigen Partie war das aber noch nicht. Kurz vor dem Abpfiff stellte Schiedsrichter Denis Magne den eingewechselten Deniz Fahri Batman vom Platz, nachdem der einen Gegenspieler “verbal attackiert” hatte, wie Magne nach der Partie erklärte.

Am Ende war die erste Niederlage nach acht Spielen eine verdiente für Haltern. Der Meinung war auch Niemöller, der den Gästen nach der Partie zum Dreier gratulierte: “Es war ein gebrauchter Tag für uns. Ein verdienter Sieg aufgrund der Defensivleistung des Gegners.”

Die Gäste freuten sich über ihren zweiten Sieg in Folge: “Ich bin zufrieden mit den Jungs, mit der Punkteausbeute und dem Ergebnis”, brachte Eintracht-Trainer Uwe Laurenz seine Freude auf den Punkt.