Am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein trennten sich die SpVg Schonnebeck und der VFB Homberg vor 225 Zuschauern mit 1:1 (1:0).

"Die Spieler waren bissig auf dem Platz, führten viele Zweikämpfe und das Spiel war taktisch geprägt", erklärte Hombergs Trainer Stefan Janßen nach dem Spiel. "Ich gebe zu: das war kein Spiel für die Zuschauer in der ersten Halbzeit."

Durch die Verlagerung des Spielgeschehens in die Mitte des Feldes waren Torchancen im ersten Durchgang Mangelware. Den einzigen gefährlichen Schuss aufs Tor feuerten die Schonnebecker ab: Damian Bartsch setzte den Ball aus 20 Metern sehenswert an den Pfosten. In der Folge schaltete Thomas Denker am schnellsten und erzielte mit seinem sechsten Saisontreffer die 1:0-Führung für die Hausherren (21.).

"Homberg hat sich einiges überlegt und uns überrascht", gab Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies nach dem Spiel zu. "Wir waren froh, dass Thomas Denker mit der ersten und einzigen Torchance der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt hat."

Schonnebeck dreht auf

Der zweite Spielabschnitt bot den Zuschauern anfangs eine Entschädigung für die magere erste Hälfte. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen mutiger zu sein und mehr nach vorne zu spielen", erörterte Janßen den Matchplan für den zweiten Durchgang.

Zu Beginn spielte aber nur die Spielvereinigung, die sich auch hochkarätige Chancen erarbeitete. "Ich trauere den Chancen von Marc Enger und Thomas Denker schon ein bisschen nach. Wenn wir dort das 2:0 erzielen, dann gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich", zeigte sich Tönnies von der Chancenverwertung seiner Mannschaft etwas enttäuscht.

Stattdessen erzielten die Gäste aus Homberg mit einem Tor der Marke Tor des Monats den 1:1-Ausgleich. Valdet Totaj versenkte den Ball mit einem Gewaltschuss aus knapp 25 Metern im Tor von Marcel Grote (70).

Die Homberger übernahmen im Anschluss das Spielgesehen mehr und mehr - bis Mike Koenders durch eine kuriose Gelb-Rote Karte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde (83.). Daraufhin verlagerte sich das Spielgeschehen zusehends in die Hälfte der Gäste, die mit viel Leidenschaft die letzten Angriffsbemühungen der Schwalben verteidigten - und somit am Ende einen Punkt vom Schettersbusch mit nach Duisburg nehmen durften.

Verdiente Punkteteilung

"Ich denke, am Ende haben wir uns den Punkt hier auch verdient", zeigte sich Janßen nach dem Spiel zufrieden. Auch Tönnies war nicht ganz unglücklich: "Dieses Remis ist gerecht. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben."

Durch das Unentschieden bauen die Schonnebecker ihre seit Mitte September anhaltende Serie aus und sind seit nunmehr zehn Spielen ohne Niederlage. Die Gäste aus Duisburg konnten durch das am Ende verdiente Ergebnis den eigenen Negativlauf von zuletzt zwei Niederlagen in Folge stoppen.

Für die SpVg Schoennebeck geht es am 17. Spieltag auswärts gegen die Sportfreunde Baumberg (3.12, 14:15 Uhr) weiter, die Homberger empfangen zur selben Zeit TuRU Düsseldorf.