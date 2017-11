Die U19 von Arminia Klosterhardt musste gegen den FC Schalke 04 am Sonntagmittag vor 700 Zuschauern in der A-Junioren-Bundesliga eine 0:5 (0:1)-Heimniederlage hinnehmen.

Der Aufsteiger spielte gut mit gegen den Vizemeister der Bundesligastaffel West. Die Mannschaft von Trainer Robin Krüger verteidigte gut und konnte immer wieder Entlastungsangriffe fahren. Dagegen fiel Schalke in der ersten Halbzeit nichts ein. Gefährlich wurde die Mannschaft von S04-Trainer Norbert Elgert nur über Standards. Und so fiel das 1:0 für die Knappen in der 38. Minute durch Benjamin Goller (18), der sein erstes Saisontor erzielte, auch nach einem Freistoß von Jannis Kübler (18).

„Das war natürlich bitter. Das erste Gegentor fiel in einer Phase, wo wir viel verteidigen mussten, aber nicht so viel zugelassen haben“, ärgerte sich Krüger über den Gegentreffer kurz vor der Pause. Sein Gegenüber Elgert lobte bei dieser Aktion seine Mittelfeldstrategen: „Zum richtigen Zeitpunkt hatten wir etwas Spielglück mit dem Standard. Das war gut von Goller und Kübler gemacht.“

Auch in der zweiten Halbzeit hielt Klosterhardt gut dagegen und erspielte sich einige Möglichkeiten. Gefährlich wurde es vor allem über Standardsituationen. Schalke konterte in der 63. Spielminute mit dem 2:0 durch Jason Ceka. Auch über dieses Gegentor ärgerte sich DJK-Trainer Krüger: „Ärgerlich finde ich auch den zweiten Gegentreffer nach der Pause, weil er in einer Phase gefallen ist, in der wir am Drücker waren. Trotz allem sieht man auch die Qualität der Schalker. Wenn man es in einzelnen Situationen nicht zu 100 Prozent geklärt bekommt, dann nutzt Schalke das sofort aus.“

Endergebnis war zu hoch

Schalkes Elgert erkannte nach dem Spiel, dass die Treffer zur richtigen Zeit gefallen sind: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas reindrücken lassen, konnten uns daraus aber befreien und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Vielleicht etwas zu hoch.“ Nassim Boujellab, Jannis Kübler und Niklas Wiemann erhöhten am Ende auf 5:0. Damit ist Schalke nun Tabellenführer der Bundesliga West, hat aber ein Spiel mehr als der Tabellenzweite VfL Bochum, der punktgleich mit den Schalkern ist.

„Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Es waren am Ende einzelne Details, die den Unterschied gemacht haben. Details, die gegen so einen Gegner, dann aber auch bestraft werden. Ich bin zufrieden mit der Leistung, aber wenn man 0:5 verliert, dann ist man auch frustriert“, lobte der 28-jährige Krüger trotz des Ergebnisses seine Mannschaft und ergänzte: „Ich war auch enttäuscht, dass ich dem einen oder anderen Spieler sagen musste, dass sie nicht von Anfang spielen. Zwei Spieler waren gar nicht im Kader. Bei der Kulisse und bei dem Gegner hätte sich das jeder gewünscht. Das ist nun mal das Los des Trainers. Mir tut es weh für die Spieler, die ich nicht einsetzten konnte.“

Arminia Klosterhardt tritt am nächsten Samstag bei Bayer 04 Leverkusen an. 11 Uhr ist Anstoß. Der FC Schalke 04 dagegen kann am nächsten Samstag die Tabellenspitze im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld verteidigen.