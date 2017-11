Der DJK TuS Hordel kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den Kirchhörder SC.

Kirchhörder SC war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Zwei Änderungen in der Startelf vom Kirchhörder SC: Yüksel und Roll begannen anstelle von Yarhdi und Rammel. Christoph van der Heusen brachte den DJK TuS Hordel in der neunten Minute nach vorn. Serdar Bastürk nutzte die Chance für Hordel und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der DJK mit einer Führung in die Kabine ging. Lennard Smits und Deniz Dogan kamen für die Teamkollegen Kai Gräfenkämper und Niklas Roll zum Wiederanpfiff auf das Feld. Vor 85 Besuchern gelang Dustin Maranca in der 56. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Kirchhörde. Mit dem 3:1 sicherte Bastürk dem DJK TuS Hordel nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Letzten Endes ging Hordel im Duell mit dem KSC als Sieger hervor.

Der letzte Dreier liegt für den Kirchhörder SC bereits drei Spiele zurück. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile neun zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In der Rückrunde muss die Kirchhörder das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der DJK auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Der DJK TuS Hordel schraubt das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 16 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz elf.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Kirchhörde, wenn der SC Neheim am 03.12.2017 zu Gast ist. Hordel bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei der Spvgg Erkenschwick.