Ein wahres Torfestival lieferten sich Arminia Bielefeld 2 und die Hammer SpVg, das schließlich mit 3:4 endete.

Hamm wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Bei der Arminia 2 standen diesmal Rausch-Bönki, Ulm und Aydincan statt Weigelt, Jaddoua und Danner auf dem Platz. Auch der HSV veränderte die Startelf und schickte Schmidt und Kickermann für Schneider und Wassinger auf das Feld.

Für den Führungstreffer der Hammer SpVg zeichnete Manuel Dieckmann verantwortlich (12.). David Loheider versenkte die Kugel zum 2:0 (31.). Vor 100 Besuchern gelang Rion Latifaj in der 34. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den DSC 2. Dieckmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (35.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Hamm. Bei Arminia Bielefeld 2 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Niklas Sewing für Dersim-Sahan Kaynak in die Partie. In der 51. Minute legte Pascal Schmidt zum 4:1 zugunsten des HSV nach. In der 90. Minute brachte Ahmet Aydincan den Ball im Netz des Gasts unter. Am Ende verbuchte die Spielvereinigung gegen die Arminia 2 die maximale Punkteausbeute.

Der DSC 2 verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden. Der Gastgeber musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Arminen insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt Arminia Bielefeld 2 in der Tabelle auf Platz 14.

Die Hammer SpVg ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Kommenden Donnerstag muss die Arminia 2 reisen. Es steht ein Gastspiel beim SV Lippstadt 08 auf dem Programm (Donnerstag, 18:00 Uhr). Hamm erwartet in zwei Wochen, am 03.12.2017, den FC Gütersloh auf eigener Anlage.