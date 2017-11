Jeweils einen Punkt holten Rot Weiss Ahlen und TuS Ennepetal an diesem Sonntag.

Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Ahlen mit vier Änderungen. Diesmal begannen Perschmann, Karaca, Meschede und Özkara für Grodowski, Mustapha, Temur und Abdallah. Auch Ennepetal baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Dosedal und Strohmann anstatt Nadaner und Nettersheim.

444 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für RWA schlägt – bejubelten in der 31. Minute den Treffer von Guiliano Nieddu zum 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang TuS Ennepetal der Ausgleich durch Ibrahim Lahchaychi (55.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Rot Weiss Ahlen und Ennepetal spielten unentschieden.

Der letzte Dreier liegt für Ahlen bereits drei Spiele zurück. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Absteiger in der Tabelle auf Platz zehn.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für TuS Ennepetal, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Das Unentschieden wirkt sich auf die Tabellenplatzierung von Ennepetal aus, sodass man nun auf dem 13. Platz steht. Am 03.12.2017 reist RWA zur nächsten Partie zur TSG Sprockhövel. In zwei Wochen trifft TuS Ennepetal auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 03.12.2017 den FC Schalke 04 U23 auf eigener Anlage begrüßt.