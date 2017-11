Erfolglos ging der Auswärtstermin von SC Werden-Heidhausen bei der Zweitvertretung der SF Niederwenigern über die Bühne.

Werden-Heidhausen verlor das Match mit 3:6.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Niederwenigern II Eggemann, Schönmeier, Werda und Prellwitz für Minopoli, Weiß, Bien und Kamperhoff aufliefen, starteten bei SC Werden-Heidhausen Theuer, Neef und Wagner statt Kleine-Beck, Weber und Wirtz.

Nico Werda brachte die SF Niederwenigern II in der 26. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Matthias Hendricks das 2:0 nach (44.). Bis Schiedsrichter Natzi Ferat den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff markierte Tim Homberg den Anschlusstreffer zum 1:2 für Werden-Heidhausen (51.). Nach rund einer Stunde ging Niederwenigern II aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Hendricks den Vorsprung des Gastgebers auf zwei Tore (57.). Wenig später erhöhte Nico Serrano-Nieto nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (59.). Khalid Waziri versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz der SF Niederwenigern II. Marius Neef war es, der in der 75. Minute den Ball im Tor von Niederwenigern II unterbrachte. Mit schnellen Toren von Florian Ebert (85.) und Werda (89.) schlug die Sportfreunde innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Nach abgeklärter Leistung blickte die SF Niederwenigern II auf einen klaren Heimerfolg über SC Werden-Heidhausen.

Durch den klaren Erfolg über Werden-Heidhausen ist Niederwenigern II weiter im Aufwind. Trotz des Sieges bleibt die SF Niederwenigern II auf Platz neun.

In den letzten fünf Spielen war für SC Werden-Heidhausen noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte der Gast ein. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Werden-Heidhausen den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Die nächste Station von Niederwenigern II am 03.12.2017 heißt Fortuna Bredeney. In zwei Wochen trifft SC Werden-Heidhausen auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 03.12.2017 die Reserve von Blau-Weiß Mintard auf eigener Anlage begrüßt.