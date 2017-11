Am Sonntag verbuchte Fortuna Düsseldorf einen 4:2-Erfolg gegen SC Paderborn 07.

Während Paderborn in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm Düsseldorf Veränderungen vor und schickte Ananou, Touloupis, Potzler, Willms und Zelic für Kazelis, Okoye, Muharemi, Appelkamp und Stöcker auf den Platz.

Maurice Christian Kouendjin Bankoue musste nach nur acht Minuten vom Platz, für ihn spielte Noel Caliskan weiter. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SCP schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Philippos Selkos zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Paul Rüger das 2:0 nach (42.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Muhayer Oktay zum 1:2 zugunsten der Fortuna (43.). SC Paderborn 07 führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Als Güven Kaplan in der 63. Minute für Selkos auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Paderborn musste den Treffer von Dustin Willms zum 2:2 hinnehmen (71.). Per Elfmeter erhöhte Oktay in der 78. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 3:2 für Fortuna Düsseldorf. Edon Saliuka stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den Gast her (87.). Am Schluss siegte die Fortunen gegen den SCP.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Paderborn 07 noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz neun.

Nach sieben sieglosen Spielen ist Düsseldorf wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht die Düsseldorfer im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für Paderborn ist der VfL Bochum auf gegnerischer Anlage (Samstag, 11:00). Die Fortuna misst sich zur selben Zeit mit Borussia Dortmund.