Die Auswärtspartie für Fortuna Bredeney ging erfolglos vonstatten.

Preußen Eiberg bezwang Bredeney mit 2:0.

Eiberg nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Cronberger, Scheunemann und Naber statt Warsama, Ollig und Hupe. Auch Fortuna Bredeney tauschte auf vier Positionen. Dort standen Dreyer, Knümann, Mathew und Dymala für Nern, Tio, Ellies und Luxen in der Startformation.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 50. Minute versenkte Alexander Koitek den Ball im Tor von Bredeney. In der 72. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Marc Nern und Carl-Leonard Ellies auf den Platz und ersetzten Marcel van Emmenes und Christian Dreyer. 85 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Preußen Eiberg schlägt – bejubelten in der 90. Minute den Treffer von Tim Hitzegrad zum 2:0. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Preußen beendet die Serie von neun Spielen ohne Sieg. Die Eiberger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile neun zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Trotz der drei Zähler macht Eiberg im Klassement keinen Boden gut.

Insbesondere an vorderster Front kommt Fortuna Bredeney nicht zur Entfaltung, sodass nur zwölf erzielte Treffer auf das Konto von Bredeney gehen. Die Bredeneyer taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Fortuna Bredeney musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bredeney insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Fortuna Bredeney hat auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne.

Preußen Eiberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.02.2018 bei SuS Niederbonsfeld wieder gefordert. Bredeney erwartet in zwei Wochen, am 03.12.2017, die Zweitvertretung der SF Niederwenigern auf eigener Anlage.