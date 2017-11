Borussia Dortmund steht kurz davor, einen gewichtigen Abgang im Team hinter dem Team zu verkraften: Sven Mislintat, der "Leiter Profifußball", will zum FC Arsenal wechseln.

Das Fußballmagazin Sport Bild vermeldet den Wechsel bereits als perfekt. Nach den Informationen unserer Redaktion müssen allerdings noch letzte Details geklärt werden. Der BVB verlangt eine hohe Ablösesumme von Arsenal. Beim Premier-League-Klub soll Mislintat die Position des Chefscouts einnehmen, die er lange auch in Dortmund innehatte.

Mislintat arbeitete seit 2007 für den BVB und war maßgeblich beteiligt an den Transfers von Raphael Guerreiro, Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang. Auch deshalb genießt er in der Branche einen exzellenten Ruf. 2016 wurde er in Dortmund zum „Direktor Profifußball“ befördert.

Spektakuläres Zerwürfnis mit Ex-Trainer Thomas Tuchel

Zuvor war es zu einem spektakulären Zerwürfnis mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel gekommen, das sich am geplatzten Transfer des Spaniers Oliver Torres entzündet hatte. Mislintat hatte die Verpflichtung des Spaniers angebahnt, Tuchel in letzter Minute ein Veto eingelegt. Es kam zum Streit, der Trainer verwehrte dem damaligen Chefscout daraufhin den Zutritt zum Trainingsgelände in Dortmund-Brackel.

Der 45-Jährige, dessen Vertrag in Dortmund vor einigen Monaten bis 2021 verlängert wurde, war schon mehrfach in den Fokus anderer Klubs geraten: Der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf wollten ihn als Sportdirektor, der BVB blockte jeweils ab. Der FC Bayern München hätte Mislintat gerne als Kaderplaner geholt, was BVB-Sportdirektor Michael Zorc damals durchaus verärgerte: Mislintat habe keinerlei Wechselwunsch geäußert, erklärte Zorc gegenüber dieser Redaktion, und ergänzte: „Mich überrascht da schon ein wenig das Vorgehen von Bayern München.“