Am kommenden Mittwoch, den 22. November findet das Derby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig statt.

Beide Fanszenen haben sich dafür mehrere Besonderheiten einfallen lassen. Die Partie wird bereits um 14.05 Uhr im Bruno-Plache-Stadion angepfiffen, doch in Sachsen ist durch den Buß- und Bettag ein offizieller Feiertag. Die Fans von Lok Leipzig treffen sich vor dem Völkerschlachtdenkmal. Am diesem für Lok traditionellen Treffpunkt können die Fans zwei extra angefertigte Fanartikel für fünf respektive zehn Euro erwerben.

Für die 1200 Fans von Chemie Leipzig, die eine Karte bekommen haben, ist ein gemeinsamer Treffpunkt um 11 Uhr am Bahnhof Connewitz angedacht. Von dort wollen sie gemeinsam zum Stadion laufen und nicht, wie beim Derby zuletzt häufig praktiziert, per Shuttlebus anreisen. Am Treffpunkt wird es außerdem einen noch geheimen Fanartikel für zehn Euro zu erwerben geben.