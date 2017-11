Für Maximilian Podehl war das Spiel des ASC Dortmund auf Schalke ein ganz besonderes. Er ist nämlich ein waschechter Dortmunder Junge.

Auch, wenn er beim irren 3:3 (0:2) gegen den FC Schalke 04 keinen Treffer erzielt hat, so hat Maximilian Podehl doch mit seinem Pfostenschuss in der 42. Minute die bis dahin vor sich hin schlafende Mannschaft des ASC 09 Dortmund geweckt. Es entwickelte sich ein Riesenspiel, das mit der ASC kurz vor dem Ende nach einer Führung sogar hätte gewinnen können.

„Nein, ich sage sogar, wir hätten gewinnen müssen“, grämte sich der 19-Jährige. „Die ersten 40 Minuten waren nichts. Aber der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel dann zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der Halbzeit haben wir uns heiß gemacht. Ab der 2. Halbzeit waren wir da. Ärgerlich.“

Der Youngster des ASC ist einer der großen Gewinner der bisherigen Saison. In seiner ersten Seniorensaison traf er bereits 15 Mal. In der laufenden Serie hat der talentierte Mittelfeldspieler bereits zehn Treffer erzielt.

Kein Wunder, dass er bereits auf der Liste zahlreicher Klubs steht. Zu den ganz heißen Kandidaten soll der SC Paderborn gehören. „Ja, das stimmt. Es sind einige Klubs sind an mir interessiert. Damit gehe ich auch ganz offen um“, nimmt Podehl kein Blatt vor den Mund. Deshalb wird er den ASC 09 Dortmund zur kommenden Saison wohl verlassen. „Natürlich möchte ich mich sportlich weiter entwickeln“, sagt er. Fix sei aber noch nichts. Derzeit sondiert er mit seinem Vater und seinem Berater die Angebote. Seine Devise: „Mal schauen, was da so kommt. Abwarten und Gespräche anhören.“

Bis dahin will er aber mit dem ASC in dieser Saison so weit oben landen, wie möglich: „Als Dortmunder hätte ich auf Schalke natürlich besonders gerne gewonnen. Aber auch den Punkt nehmen wir gerne mit.“ Als Knirps spielte Podehl einst sogar in der Jugend des BVB. Was das Erfolgsrezept des Dortmunder Aufschwungs sei, verriet er auch: „Es ist nichts als die Wahrheit, dass wir da oben stehen. Alle sind immer beim Training, es macht einfach richtig Bock.“ Wo es in dieser Saison noch enden kann? „ Das sage ich jetzt lieber nicht. Aber egal: Warum nicht aufsteigen? Wer hat nicht den Traum, oben mitzuspielen?“