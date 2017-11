Schalke gegen Hamburg. Oder: Alt gegen Jung. Wenn die Königsblauen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf Bundesliga-Dino HSV treffen, dann prallen auch Generationen aufeinander.

Schalke gegen Hamburg. Oder: Alt gegen Jung. Wenn die Königsblauen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf Bundesliga-Dino HSV treffen, dann prallen auch Generationen aufeinander. Schalkes Abwehrchef Naldo ist 35 Jahre alt und bekommt es mit dem hanseatischen Talent Jann-Fiete Arp zu tun.

Die Bilanz des erst 17-jährigen Stürmers ist beeindruckend. In drei Bundesligaspielen hat der U17-Nationalspieler schon zwei Tore erzielt. Dazu benötigte er gerade mal 125 Spielminuten. Opa Naldo gegen Frechdachs Jann-Fiete – das verspricht Spannung. S04-Manager Christian Heidel muss lachen, als er darauf angesprochen wird: „Zum Glück steht Naldo nicht in Verdacht, dass Arp sein Sohn ist.“

Heidel weiß um die Qualitäten des Stürmers, der schon seit 2010 für den HSV spielt. „Dass er momentan einen Höhenflug hat, ist klar. Es ist selten, dass einer reinkommt und sofort so einen Zugriff findet.“ Heidel stellt aber klar: „Wir treffen auf einen Spieler, bei dem wir auf das Alter keine Rücksicht nehmen, sondern dem Rechnung tragen, dass er ein richtig Guter ist.“

Heidel betont, dass Schalkes Trainer Domenico Tedesco seine Mannschaft bis ins kleinste Detail auf den Gegner vorbereiten wird, eben auch auf Jann-Fiete Arp. „Wir machen uns aber keine Gedanken darüber, dass da ein Unbedarfter kommt. Er spielt Fußball wie Arp eben Fußball spielt und das müssen wir unterbinden.“ Der Manager der Königsblauen ist überzeugt davon, dass Jann-Fiete Arp, der wegen schulischer Verpflichtungen nicht bei allen Trainingseinheiten der HSV-Profis dabei sein kann, ein „richtig guter Bundesligaspieler“ werden kann. „Unsere Aufgabe ist es eben, dass er das am Sonntag nicht zeigen kann“, sagt er.Mit Blick auf das Duell Alt gegen Jung sagt Heidel: „ Naldo wird sich keine Gedanken darüber machen, dass da jetzt so ein junger Hüpfer kommt.“ Er sieht das ungleiche Duell eher als Kompliment für beide. „Der eine ist noch so jung und der andere ist nicht mehr der Allerjüngste und spielt trotzdem auf dem ganz hohen Niveau.“Stichwort jung: Paul Oczipka, der erst vor vier Wochen das Licht der Welt erblickt hat, wird jetzt wohl zum ersten Mal als Glücksbringer in der Veltins-Arena sein. „Wir überlegen, ihn am Sonntag gegen den Hamburger SV zum ersten Mal mit in die Veltins-Arena zu nehmen“, verrät Papa Bastian Oczipka. Schalkes Linksverteidiger hat mit seiner Frau Nadine schon etwas lautere Orte erprobt. „Mit Paul waren wir schon ein paar Mal unterwegs, sind mit ihm am letzten Wochenende in Frankfurt im Restaurant essen gewesen, um ihn mal an den Geräuschpegel zu gewöhnen. Das klappt schon ganz gut. Wir können ja auch die Innenräume des Stadions nutzen, wenn es zu laut sein oder wenn für ihn alles zu viel sein sollte. Ich habe auch gehört, dass es einen Kinderraum im Stadion gibt“, so Oczipka.

Zwar besteht sein Hauptaufgabengebiet als linker Außenverteidiger in der Absicherung nach hinten, aber auch nach vorne setzt der 28-Jährige durch seine Flankenläufe Akzente. Für den Fall, dass Oczipka sogar ein Torerfolg gegen die Hanseaten gelingen sollte, will er nicht überdrehen, sondern setzt auf Sachlichkeit. „Ich bin jetzt generell nicht der Typ, der irgendwelche Sperenzchen macht, um zu jubeln. Wir haben kurz nach Pauls Geburt mit der Mannschaft ein Tor mit dem Baby-Jubel gefeiert. Damit ist es auch gut“, sagt der ehemalige Frankfurter. Mit Schalke will Oczipka unebdingt dafür sorgen, dass die gute Tabellenposition gehalten oder sogar noch ausgebaut wird. „Wir haben uns verbessert, einen guten Start hingelegt, aber wir müssen diese Konstanz zeigen, die im letzten Jahr gefehlt hat“, fordert Oczipka. Oder anders formuliert: Schalkes Routinier will den HSV mit seinen Teamkollegen alt aussehen lassen.