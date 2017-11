Gegen den KFC Uerdingen (1:0), den André Pawlak im vergangenen Jahr noch erfolgreich in die Regionalliga führte, traf der 46-Jährige auf einige seiner ehemaligen Spieler.

Neben Oguzhan Kefkir spielte auch Mittelfeldmotor Tanju Öztürk in der Aufstiegssaison schon unter André Pawlak für die Krefelder. Der ehemalige Duisburger ist gemeinsam mit Kefkir einer der wenigen Oberligameister, die sich auch in der Regionalliga unter Michael Wiesinger als Leistungsträger etablieren konnten, was wohl auch an der Profierfahrung der beiden Dauerbrenner liegen könnte. Über die bittere 0:1-Pleite bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln wollten sowohl Kefkir als auch Öztürk gar nicht allzu viele Worte verlieren, zu groß war die Enttäuschung über die erst zweite Saisonniederlage.

Wir hatten eine geile Zeit letztes Jahr und deswegen kann man den Kontakt auch weiter halten! André Pawlak

Im Gegenteil: Öztürks Blick war nach Abpfiff direkt wieder nach vorne gerichtet. „Wir müssen uns jetzt den Mund abputzen und dann geht es nächste Woche gegen Oberhausen weiter“, schaute der 28-Jährige auf das am Samstag in der heimischen Grotenburg anstehende Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen RWO. Trotz der erfolgreichen Vergangenheit blieb es im Rahmen des Aufeinandertreffens mit André Pawlak nur bei einer kurzen Begrüßung, zu groß war die Konzentration auf das Spiel auf beiden Seiten. Dennoch steht André Pawlak noch mit einigen seiner ehemaligen Spieler in Kontakt. „Wir hatten eine geile Zeit letztes Jahr und deswegen kann man den Kontakt auch weiter halten“, erinnert sich der 46-Jährige zurück.

Nach der Ablösung durch Michael Wiesinger und knapp drei Monaten als Kölner U17-Trainer übernahm Pawlak Ende September die Nachfolge des zurückgetretenen Patrick Helmes als U21-Trainer. Unter seiner Regie befinden sich die Kölner im Vergleich zum schwachen Saisonstart wieder voll im Soll. Zehn Punkte aus fünf Spielen lautet die solide Punkteausbeute. Nach drei Siegen in Serie ist für die Geißböcke in Sachen Klassenerhalt längst noch alles drin. Sicherlich ein Verdienst des ehemaligen Uerdingen-Trainers, der den Krefeldern nach dem eigenen Sieg weiter alles Gute wünscht: „Nach unserem wichtigen Sieg darf der KFC jetzt ruhig wieder alles gewinnen!“