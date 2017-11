Viktoria Köln kam im Gastspiel bei SC Verl trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SC Verl vom Favoriten, Viktoria Köln. Die Viktoria war im Hinspiel gegen Verl zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Der SCV veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf drei Positionen. Für Maier, Schmidt und Liehr spielten diesmal Haeder, Kurt und Mikic. Viktoria Köln dagegen setzte auf die gleiche Startelf.

Torlos ging es in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Hendrik Lohmar anstelle von Lukas Nottbeck für die Viktoria auf. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 48. Minute brachte Tobias Willers den Ball im gegnerischen Tor zur Führung des Gasts unter. SC Verl drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Gianluca Marzullo und Jan Lukas Liehr sorgen, die per Doppelwechsel für Matthias Haeder und Mehmet Alp Kurt auf das Spielfeld kamen (60.). Die Fans des Gastgebers unter den 653 Zuschauern atmeten auf, als Patrick Choroba in der 90. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Florian Visse die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Verl in der Tabelle auf Platz neun.

Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt Viktoria Köln den besten Angriff der Regionalliga West. Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt der Tabellenführer nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Der SCV ist nun seit elf Spielen, die Viktoria seit neun Partien unbesiegt. Am Samstag empfängt SC Verl die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. In zwei Wochen trifft Viktoria Köln auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.12.2017 SV Rödinghausen auf eigener Anlage begrüßt.