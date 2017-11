FC Wegberg-Beeck war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Das Hinspiel hatte die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf mit 6:1 gewonnen.

FC Wegberg-Beeck nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Szymczewski und Post statt Dagistan und Passage. Auch die Düsseldorf II tauschte auf vier Positionen. Dort standen Stuckmann, Zündorf, Bonga und Kiesewetter für Wiesner, Miyake, Gül und Naciri in der Startformation.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach 72 Minuten bejubelten die 313 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für die Fortuna durch Kianz Froese. Jerome Kiesewetter beseitigte mit seinen Toren (78./90.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Am Schluss siegte die Fortunen gegen Wegberg-Beeck.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Wegberg-Beeck in dieser Saison. Der Gastgeber wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der Aufsteiger bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest.

Fortuna Düsseldorf II beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Nach diesem Erfolg steht die Düsseldorfer auf dem zehnten Platz der Regionalliga West. Das nächste Mal ist Wegberg-Beeck am 02.12.2017 gefordert, wenn man bei der Reserve von Borussia Dortmund antritt. In zwei Wochen trifft die Düsseldorf II auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 02.12.2017 SG Wattenscheid 09 auf eigener Anlage begrüßt.