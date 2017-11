Am 12. Spieltag der U19-Bundesliga West trennten sich Rot-Weiß Oberhausen und der 1. FC Köln im Stadion Niederrhein mit einem 0:0-Remis. Ein Unentschieden, in dem RWO über weite Strecken überzeugte.

In der Anfangsphase der Saison wurde deutlich, dass es für Oberhausen im Prinzip nur zwei Möglichkeiten gab, was den Spielausgang betrifft. Nach bisher sechs Siegen und fünf Niederlagen in der laufenden Spielzeit hat die U19 der Kleeblätter nun aber bewiesen, dass sie auch Unentschieden spielen kann. Ein Punkt könne schließlich auch wichtig sein, beteuerte Trainer Dimitrios Pappas: „Die Saison ist noch lang, man kann auch schnell da unten reinrutschen. Wir wollten gegen Köln natürlich auch gewinnen, aber es war uns erstmal wichtig, dass wir sie in der Tabelle weiter hinter uns lassen.“

Zunächst bestimmten die Gäste das Spielgeschehen und ließen Oberhausen nur sehr wenig Freiraum. Vom anfänglichen Ansturm der Domstädter erholte RWO sich aber schnell, die Spielanteile glichen sich vor allem durch abwechselnde Drangphasen der Mannschaften aus. Pappas konstatierte im Nachhinein: „Leider ist uns der finale Pass nicht wirklich gelungen, dabei haben wir zwei Mal völlig blank gestanden, um zum Torschuss zu kommen.“ Eine weitere Gelegenheit hatte Ahmet-Malik Uzun wenige Minuten vor der Pause durch einen direkten Freistoß, den Brady Scott im Gäste-Tor jedoch parierte.

Es war auf beiden Seiten das Hauptproblem: der viel besungene finale Pass. Gäste-Trainer Stefan Ruthenbeck analysierte: „Dass der letzte Pass gefehlt hat, hat auch damit zu tun, dass Oberhausen gut verteidigt hat. Da dann die Lücke zu finden, war schwierig.“

Pappas spricht Lob für die Mannschaft aus

Dass nach dem Wiederanpfiff überwiegend RWO am Drücker war, entging auch Cheftrainer Pappas nicht. „Wenn man den Spielverlauf sieht, dann kann Köln froh sein, dass wir Unentschieden gespielt haben. Unsere Jungs haben das richtig gut umgesetzt. Das hatte richtig etwas mit Erwachsenenfußball zu tun“, lobte der 37-Jährige seine Mannschaft und ergänzte: „Es macht einfach Spaß, dabei zuzugucken, was die Jungs auf dem Platz bringen.“ In der Tat häuften sich vorerst die mal mehr, mal weniger gefährlichen Torabschlüsse auf Seiten der Gastgeber.

Die sollen um ihr Leben rennen - und zwar von Woche zu Woche! Dimitrios Pappas

Pappas verriet nach dem torlosen Remis gegen Köln und der ambitionierten Leistungen noch einige der Worte mit denen er seine Schützlinge motiviert: „Wir sagen den Jungs, dass sie das auch für sich machen. Das hier ist die A-Jugend Bundesliga, die wollen nächstes Jahr in die erste Mannschaft reinkommen oder sich gut präsentieren, damit kein Landes- oder Oberligist anruft, sondern ein Regionalliga-Klub. Und dafür sollen die Jungs alles geben. Die sollen um ihr Leben rennen - und zwar von Woche zu Woche!“