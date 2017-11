Der amtierende Herbstmeister KFC Uerdingen verlor gegen die U21 des 1. FC Köln vor 600 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion überraschend mit 0:1 (0:0).

Neben der Profimannschaft der Geißböcke befindet sich auch die Kölner U21 mitten im Abstiegskampf. Als Tabellenvorletzter der Regionalliga West empfingen die Kölner mit dem KFC Uerdingen am Samstag nicht nur den frischgebackene Herbstmeister, sondern auch den Ex-Klub von FC-Trainer André Pawlak. Gegen seinen alten Verein erwischte die Pawlak-Elf einen guten Start. Das ganze 16 Plätze zwischen beiden Mannschaften liegen, war in der ausgeglichenen ersten Halbzeit nicht zu sehen.

KFC-Trainer Michael Wiesinger, der erneut Jan Holldack und Kevin Pino Tellez von Beginn an das Vertrauen schenkte, war bereits früh zum Wechseln gezwungen. Besonders bitter: Schon nach zehn Minuten musste Alexander Bittrof aufgrund einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Für ihn kam Leon Binder in die Partie. Der ehemalige Essener kam erst zu seinem vierten Ligaeinsatz. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der KFC nach vorne schwer. In der 70. Spielminute war es Birk Riesa, der mit seinem Abstauber die Überraschung perfekt machte.

„Köln war von Anfang an präsenter und hatte die bessere Einstellung zum Spiel. Das war am Ende der Unterschied“, sagte Michael Wiesinger zur verdienten Niederlage seiner Mannschaft. „Wir kamen nicht in die Partie. Ich hatte in der Halbzeit das Gefühl, dass wir das Spiel vom Kopf her nicht richtig angenommen haben“, ärgerte sich der Trainer. Besonders die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive war für den 44-Jährigen ein weiterer Grund für die zweite Saisonpleite. „Wir waren einfach nicht in der Lage den entscheidenden Punch zu setzen“, analysierte Wiesinger.

Sein Gegenüber André Pawlak war die Freude über den Sieg gegen seinen alten Klub natürlich anzumerken. Sein Matchplan gegen offensiv harmlose Uerdinger ging voll auf. „Wir haben auf Geduld gesetzt und so unsere Möglichkeiten bekommen“, resümierte der 46-Jährige. Eine kleine Spitze ließ sich Pawlak nach dem wichtigen Dreier dennoch nicht entnehmen. „Mit dem knappen 1:0 haben wir das Uerdinger Standardergebnis erzielt“, scherzte der Trainer, dessen Teams sich langsam aus dem Tabellenkeller befreit. Der KFC Uerdingen hingegen hat die Tabellenführung an Viktoria Köln verloren, das beim SC Verl zwar spät den 1:1-Ausgleich kassierte, aber über das deutlich bessere Torverhältnis verfügt.