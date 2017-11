Die Beobachter staunten nicht schlecht: Preußen Münster stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den FC Schalke 04 mit 2:1.

Wer hätte das gedacht? Preußen Münster wuchs über sich hinaus und fügte Schalke eine Pleite zu.

Während der Gastgeber auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Münster Ates, Husha, Bagdat und Iker statt Katzer, Stampa, Pauli und Stüve. Noah Can Bagdat brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SCP über die Linie (18.). Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Bei S04 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Asmar Paenda für Jimmy Adrian Kaparos in die Partie. Julian Niehues erhöhte den Vorsprung von Preußen Münster nach 47 Minuten mit einem Elfmeter auf 2:0. Ein Eigentor des Aufsteigers in der 76. Minute brachte dem FC Schalke 04 den 1:2-Anschluss. Schlussendlich reklamierte Münster einen Sieg in der Fremde für sich und wies Schalke in die Schranken.

Der Angriff von S04 wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 31-mal zu. Die Knappen baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz des FC Schalke 04 hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Königsblau bisher zehn Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Der Patzer von Schalke zieht im Klassement keine Folgen nach sich.

Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SCP endlich wieder einmal drei Punkte. Die Münsteraner bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten. Trotz des Sieges bleibt die Preußen auf Platz neun. Am nächsten Samstag (11:00 Uhr) reist S04 zu Arminia Bielefeld, am gleichen Tag begrüßt Preußen Münster Bayer 04 Leverkusen vor heimischem Publikum.