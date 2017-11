Als klarer Favorit musste der VfL Bochum einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Bochum jedoch enttäuschte die Erwartungen.

Der VfL begann mit der selben Aufstellung wie am letzten Spieltag. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach 66 Minuten bejubelten die 100 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Arminia Bielefeld durch Dejan Duric. In der 74. Minute verwandelte Sergio Gucciardo dann einen Elfmeter für den VfL Bochum zum 1:1. Am Ende trennten sich Bielefeld und Bochum schiedlich-friedlich.

Wo bei der Arminia der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 13 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der letzte Dreier liegt für Arminia Bielefeld bereits drei Spiele zurück. Bielefeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Arminia bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf.

Mit nur sieben Gegentoren stellt der VfL die sicherste Abwehr der Liga. Der Gast baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Der Tabellenführer bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Bochumer acht Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Am nächsten Samstag (11:00 Uhr) reist Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04, gleichzeitig begrüßt der VfL Bochum SC Paderborn 07 auf heimischer Anlage.