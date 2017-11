Friedel Rausch hat viele Jahre das Schalke-Trikot getragen. Später war er auch Trainer von Borussia Mönchengladbach. Nun ist er verstorben.

Friedel Rausch ist in der Nacht zu Samstag an einem Krebsleiden verstorben. Das berichten mehrere Medien. Er wurde 77 Jahre alt. Rausch hat von 1962 bis 1971 für den FC Schalke 04 gespielt, später war er auch Schalker Trainer. Eine legendäre Bundesliga-Szene: Beim Derby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund wurde er 1969 von einem Hund in den Hintern gebissen.