RWE-Verteidiger Timo Becker hat die Chance des Trainerwechsels genutzt. Unter Argirios Giannikis hat sich der 20-Jährige zum absoluten Stammspieler entwickelt.

Fünf Minuten waren noch auf der Uhr im Spiel gegen den BVB II. Timo Becker will einen langgeschlagenen Ball hinten rausköpfen, unterläuft ihn jedoch. Kai Pröger rettet dann gegen den aufs Tor zustürmenden Sören Dieckmann. Es sollte der einzige Fehler des jungen RWE-Verteidigers an diesem Tag sein. Bei der 0:1-Niederlage der Essener gegen den BVB II brillierte Becker im Zweikampfverhalten, im Spielaufbau und bei der Balleroberung.

Das bescherte ihm dann auch ein Sonderlob vom Trainer. Auf Nachfrage bestätigt Giannikis den guten Eindruck über die Leistung des 20-Jährigen: "Er hat seine Sache schon verinnerlicht und übernimmt für einen jungen Spieler sehr viel Verantwortung. Das ist gut." Unter Giannikis hat sich Becker nun also endgültig einen Stammplatz in der ersten Elf erarbeitet. Zuvor galt er- wenn er von Beginn an randurfte- eher als eine Art Not-, aber nicht als Wunschlösung. Das hat sich nun geändert. Giannikis sieht in Becker einen "talentierten Spieler mit sehr viel Perspektive". Nicht umsonst erzielte er bereits beim 2:1-Sieg in Aachen den so wichtigen Ausgleichstreffer.

Gegen den BVB II war Becker in vielen Standardsituationen der Fels in der Brandung. Auffällig waren nach dem Rückstand auch die vielen Ballgewinne, die der gebürtige Hertener nutzte, um anzutreiben und anzudribbeln. Giannikis: "Er hat das Herz am rechten Fleck. Er macht seine Sache sehr gut."

Zumindest mittelfristig werden sich die Essener Fans dazu noch selbst oft genug einen Eindruck verschaffen können.