Zum ersten Mal seit seiner Demission kehrte Jan Siewert ins Stadion Essen zurück. Mit der U23 von Borussia Dortmund setzte er sich mit 1:0 (0:0) gegen RWE durch.

RWE-Stadionsprecher Walter Ruege kündigte ihn vor seinem Statement auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als den "Ex" an. In der Mixed Zone suchte er den Kontakt zu zahlreichen, alten Weggefährten, umarmte sie innig und führte fleißig Smalltalk. Es war ein emotionaler Abend für den BVB II-Trainer Jan Siewert, der zum ersten Mal seit seiner Entlassung im April 2016 wieder als Trainer im Stadion Essen an der Seitenlinie stand.

593 Tage zuvor war der gebürtige Mayener als Trainer von Rot-Weiss Essen freigestellt worden. Nach einem Jahr als Verantwortlicher der U19 des A-Junioren-Bundesligisten VfL Bochum - mit ihr unterlag Siewert in Essen im Stadion am Hallo mit 0:2 - wechselte er zur U23 von Borussia Dortmund. Beim ersten Wiedersehen am ersten Spieltag gab es noch ein 2:2. Nun sorgte Massimo Orantelli mit seinem direkt verwandelten Freistoßtreffer für den 1:0-Sieg an der Hafenstraße. "Es war ein toller Fußballabend", kommentierte ein strahlender Siewert nach der Partie. "Es war sehr intensiv, wir haben uns einiges vorgenommen und wussten, wie gut Essen verteidigt."

Danach sprach Siewert Argirios Giannikis, dem Nachfolger seines Nachfolgers, sogar noch ein Kompliment aus: "Er hat die Mannschaft sehr stark stabilisiert. Wir haben das versucht über Ballbesitz aufzulösen. Das war nicht einfach gegen eine Mannschaft, die taktisch so gut steht. Wir hatten nicht so die Durchschlagskraft." Umso wichtiger der Treffer aus einem Standard. Siewert: "Ich bin froh über den Ausgang des Spiels."

Schon bald könnte es zur nächsten Rückkehr an die Essener Hafenstraße kommen. Die beiden jungen Fußballlehrer sprachen bereits über ein etwaiges Testspiel in der Winterpause. Siewert verrät auf der PK: "Wir haben schon gesagt, dass wir die Möglichkeit hätten, in der Vorbereitung gegeneinander zu spielen."