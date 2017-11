Benjamin Stambouli war zuletzt auf Schalke gesetzt - nun könnte Matija Nastasic zurückkehren. Trainer Tedesco lobt Stambouli in höchsten Tönen.

In den vergangenen Spielen spielte Benjamin Stambouli beim FC Schalke 04 hinten rechts in der Dreierkette. Gegen den Hamburger SV könnte Matija Nastasic zurück in die Dreierkette kehren, der Serbe musste zuletzt wegen eines Knochenödems pausieren. Trainer Domenico Tedesco lobte Stambouli aber in den höchsten Tönen. „Benji ist ein sehr intelligenter Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Er ist technisch gut, mutig, hat eine gute Spieleröffnung und eine gewissen Punch im Zweikampf. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben.“

In den vergangenen vier Bundesligapartien stand der 27 Jahre alte Franzose in der Startelf.