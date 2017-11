Vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim Kirchhörder SC wissen die Verantwortlichen des TuS Hordel nicht so recht, wo sie stehen.

Am vergangenen Wochenende gelang mit dem 2:0 gegen Westfalia Wickede nach einer längeren Durststrecke wieder ein Sieg in der Westfalenliga II, am Dienstag darauf setzte es eine herbe 0:5-Pleite im Kreispokal gegen Wiemelhausen. „Im Pokal hat man gesehen, was passiert, wenn wir das Herz nicht an der richtigen Stelle haben. Es war lehrreich, wir haben das aufgearbeitet. Jetzt wollen wir uns ein Beispiel an dem Spiel gegen Wickede nehmen“, sagt Trainer David Zajas.

Das Spiel ist nicht nur für das angeschlagene Selbstvertrauen wichtig. Kirchhörde steht auf dem vorletzten Platz, die DJK hat nur einen Zähler Vorsprung. „Es ist wichtig, dass wir über dem Strich bleiben, um mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde zu gehen“, sagt Zajas, der sein personell gebeuteltes Team erneut umbauen muss.

Mit René Michen hat sich der nächste Stürmer verletzt. Der U19-Spieler, der bei seinem Startelfdebüt gegen Wickede einen Treffer erzielte, fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Zajas ist es schon gewohnt: „Wir werden uns auch diesmal etwas einfallen lassen.“