Arminia Bielefeld hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut einem Heimsieg verpasst. Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 schlittert hingegen in eine große Krise.

Trotz früher Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tom Schütz (7. Minute) musste sich Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig am Freitagabend mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Erst traf Eintracht-Stürmer Suleiman Abdullahi (56.) zum Ausgleich, wenig später Jan Hochscheidt (63.) zum 2:1 für die Gäste. Immerhin rettete Leandro Putaro (90.) der Arminia, der der letzte Heimsieg am 21. August gegen den VfL Bochum (2:0) gelang, mit seinem Tor kurz vor Schluss noch einen Punkt. Braunschweig ist nun schon im fünften Spiel in Serie unbesiegt.

Mit zwei Treffern hat Angreifer Richard Sukuta-Pasu den SV Sandhausen zum 2:1 (1:0) Sieg beim SV Darmstadt 98 geschossen. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler traf in der 17. und 71. Minute. Abwehrspieler Patrick Banggaard (84.) war für Darmstadt erfolgreich.

Für Bundesliga-Absteiger Darmstadt war die Heimniederlage am Freitagabend vor 14 650 Zuschauern das achte Spiel ohne Sieg. Sandhausen gelang dagegen nach vier sieglosen Partien erstmals wieder ein Dreier. Gegen die disziplinierte Defensive der Gäste fiel Darmstadt nur wenig ein. Dem ersten Tor von Sukuta-Pasu ging allerdings ein Handspiel voraus, das Schiedsrichter Christian Dietz nicht ahndete.