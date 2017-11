Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich nach einem Klinikaufenthalt und kurzer Auszeit wieder fit und bei bester Laune zurückgemeldet.

«Ich fühle mich wirklich gut. Tatsächlich bin ich nun 50, und ich sollte mich vielleicht mal daran gewöhnen», sagte der frühere Bundesliga-Trainer am Freitag auf einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel seines Teams gegen den FC Southampton. «Ich bin nicht krank. Das sind doch gute Nachrichten. Alles ist gut», versicherte der Coach des Premier-League-Clubs von der Anfield Road.

Wegen gesundheitlicher Beschwerden hatte sich Klopp am vorigen Mittwoch sicherheitshalber in ein Krankenhaus begeben. Dort wurde er gründlich untersucht. Nun lobte er das Personal für die gute Betreuung. «Ich war nun schon zweimal in einem britischen Krankenhaus», sagte Klopp, «und was die Leute auch immer darüber sagen, der NHS (National Health Service) ist nicht so schlecht, wie man denkt.» Er müsse «wirklich einer Menge Leute danken, nicht, weil es so ernst war. Sondern wirklich, weil sie so nett waren.»