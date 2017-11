Die Chancen, dass Schalkes Mittelfeld-Star Leon Goretzka im Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr, Veltins-Arena) sein Comeback feiert, sind äußerst gering.

Nach seiner knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel kann der 22-Jährige auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren.

Trainer Domenico Tedesco: „Bei Leon ist es so, dass das letzte Bild ein paar Tage her ist. Darauf war ganz klar zu sehen, dass eine Verbesserung stattgefunden hat. Wir schauen von Tag zu Tag. Und wir werden jeden Tag prüfen, ob er Schmerzen hat.“ Im Moment beschränkt sich Goretzka auf Fahrradfahren und entlastende Übungen. „Wir werden dann steigern. Das ist eine Tagesentscheidung. Heute trainiert er nicht mit, wie es Samstag aussieht, müssen wir eben checken“, so Tedesco. Da der Trainer grundsätzlich bei Spielern, die länger ausgefallen sind, kein Risiko eingeht, wird Goretzka am Sonntag nicht in der Startelf stehen. Außerdem fehlen den Schalkern Pablo Insua, der nach seiner Herzbeutel-Entzündung erst zu Kräften kommen muss, und Nabil Bentaleb (Schambein-Entzündung).

Für Goretzka hat Tedesco diverse Optionen im Hinterkopf. „Es gibt viele Möglichkeiten, man kann mit Stambouli auf der Sechser-Position und Max Meyer auf der Acht spielen. Man kann Yevhen Konoplyanka auf die Acht setzen oder auch Weston McKennie oder Alessandro Schöpf bringen“, so der Trainer. Mit McKennie, der im Länderspiel für die USA gegen Portugal getroffen hat, wird Tedesco heute noch persönlich sprechen. „Westons Leistung in der Nationalelf war gut. Ich habe ihm schon geschrieben und werde ihm heute auch noch mal ein Kompliment unter vier Augen machen“, sagt der Trainer.