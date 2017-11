Vor dem Derby am Samstag (13 Uhr) zwischen dem 1. FC Köln II und KFC Uerdingen steht allen voran ein Mann im Mittelpunkt: Andre Pawlak.

Der Trainer der Kölner U21-Mannschaft war in der vergangenen Saison noch für den KFC Uerdingen verantwortlich. Und das äußerst erfolgreich. Mit Pawlak stiegen die Krefelder souverän in die Regionalliga auf. Trotzdem musste der 46-jährige A-Lizenzinhaber gehen.

Dem Uerdinger Boss Mikhail Ponomarev genügte Pawlaks Punkteschnitt von 2,49 Zählern pro Partie nicht. Der Geschäftsmann entschloss sich nach der starken Oberliga-Saison zu einem großen Umbruch. Nahezu die komplette Mannschaft wurde ausgetauscht - und eben auch der Trainer. Ponomarev holte Michael Wiesinger und dieser durfte sich über viele Hochkaräter freuen. Der Plan scheint aufzugehen: Der KFC Uerdingen gastiert als Herbstmeister am ersten Rückrunden-Spieltag beim 1. FC Köln II.

Wir haben vor Pawlaks Wiedersehen mit dem KFC und Uerdingens Präsident Ponomarev gesprochen.

Andre Pawlak, ist es ein besonderes Spiel für Sie?

Gegen Ex-Vereine zu spielen, ist immer etwas Spezielles. Ich bin ja nie im Unfrieden mit der Mannschaft oder den Fans gegangen. Beim KFC war es ähnlich.

Aber von Herrn Ponomarev waren Sie schon enttäuscht?

Wenn man eine Mannschaft zum Titel führt, und dann entschieden wird, dass man für die nächsten Aufgaben der falsche Mann ist, dann ist man enttäuscht. Ich glaube, dass das menschlich verständlich ist. Aber so zu entscheiden, war Herr Ponomarevs gutes Recht. Ich fand es nur schade, dass ich mich nicht von der Mannschaft und den Fans verabschieden konnte. Vielleicht können wir das am Samstag nachholen. Auch wenn in der aktuellen Elf mit Tanju Öztürk und Oguzhan Kefkir nur zwei Spieler aus der Aufstiegsmannschaft dabei sind.

Sie Sie auch noch heute darüber enttäuscht?

Nein, der Ärger, die Enttäuschung vergehen mit der Zeit. Eigentlich müsste ich Herrn Ponomarev sogar dankbar sein. Ich bin ja immerhin bei einem Bundesligisten gelandet. Der 1. FC Köln ist nicht die allerschlechteste Adresse in Deutschland.

Werden Sie Herrn Ponomarev am Samstag begrüßen`

Ich werde ihn im Stadion nicht suchen. Aber wenn wir uns über den Weg laufen, dann wird es natürlich eine Begrüßung und einen Handschlag geben. So bin ich erzogen worden.

Haben Sie damit gerechnet, dass der neue KFC-Kader so schnell zu einer Mannschaft und Herbstmeister wird?

Wenn man nur Spieler mit so viele Spieler mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung holt, dann wird man auch oben mitmischen. Deshalb überrascht es mich nicht, dass die Uerdinger da oben stehen. Wir haben in der Oberliga auch einen Regionalliga-tauglichen Kader gehabt und wurden Meister. Am Ende setzt sich die Qualität eben durch.

Wird der KFC Uerdingen 2017/18 auch Regionalliga-Meister?

Da will ich mich nicht festlegen. Aber: Die Meisterschaft wird nür über den KFC oder Viktoria Köln gehen. Das ist ein Zweikampf.

Wie wollen Sie die Uerdinger am Samstag knacken?

Wir werden wir schon in den letzten Spielen offensiv und mutig agieren. Wir müssen einen guten, kontrollierten Fußball zeigen, um den KFC in Schwierigkeiten zu bringen.