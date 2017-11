Der Wuppertaler SV reist Anfang 2018 mit seiner Regionalligamannschaft für ein Trainingslager aus dem kalten Deutschland nach Oliva, Spanien.

Der Wuppertaler SV reist Anfang 2018 mit seiner Regionalligamannschaft für ein Trainingslager aus dem kalten Deutschland nach Oliva, Spanien. Zwischen dem 27. Januar und dem 3. Februar schlägt der WSV für sieben Tage seine Zelte in der 25.000 Einwohner Stadt an der Costa del Azahar auf. Diese liegt in der Provinz Valencia.

Die Reise in ein Wintertrainingslager ist ein fester Bestandteil des Konzepts "WSV2020" und wird dementsprechend umgesetzt.

Sportvorstand Manuel Bölstler: "Wir freuen uns, dass wir jetzt Vollzug melden können und einen wichtigen sportlichen Baustein aus unserem Konzept "WSV2020" umsetzen. Die Anlagen und die Infrastruktur in Oliva bieten genau das, was wir uns bei einem Trainingslager vorstellen. Zusammen mit unserem Partner "Match IQ" haben wir den Aufenthalt gebucht. Das Trainingslager ist noch nicht durchfinanziert, aber durch Unterstützung einiger Sponsoren und privaten Gönnern wurde ein größerer Teil der Kosten abgedeckt. Beim Rest geht der Vorstand erstmal ins private Risiko. Auch die Mannschaft beteiligt sich mit einem kleinen Teil an der Finanzierung. Das zeigt auch, wie sehr die Mannschaft hinter unserem Weg steht. Der Aufenthalt wird uns für die Rückrunde gut wappnen und die Mannschaft sportlich weiterbringen."