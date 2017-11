Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool soll das Krankenhaus, in das er sich am Mittwoch begeben hatte, noch am selben Abend wieder verlassen haben.

Das berichtet die Zeitung Liverpool Echo. Der Ex-Trainer von Borussia Dortmund hatte über Unwohlsein geklagt und sich auf Anraten der Klubärzte des englischen Fußball-Erstligisten in die Klinik begeben.

Die Ärzte hätten ernsthafte Gründe für seine Beschwerden ausschließen können, schreibt Liverpool Echo. Die genauen Hintergründe sind unklar. Nach Angaben des Vereins soll sich Klopp in den nächsten Tagen weiteren Tests unterziehen.

